80'lerin fenomen dizisi Mavi Ay geri dönüyor

Beklenti, Mavi Ay'ın Disney+ ya da Hulu'da yayına çıkabileceği yönünde. Dizinin şimdiye kadar herhangi bir platformda yayınlanmama sebebinin arkasında ise müzik telifleri geliyordu.

Bu yılın başlarında Caron; Disney yöneticilerinin dizinin yayınlanmasıyla ilgili en büyük problemin; dizinin çok fazla müzik içerdiği, zamanında bu lisansların alınmadığı ve şimdilerde de bu maliyetin çok yüksek olacağını bildirdiklerini belirtmişti.