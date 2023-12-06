82 yıllık "1941-Ankara" senfonisi izleyiciyle buluşuyor
Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Senfoni Orkestrası Şefi Prof. Dr. Burak Tüzün ve Ankara Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Kamer Güngör, Alman müzikolog Dr. Ernst Praetorius'un 4 yıl önce konservatuvar kütüphanesinde sarı bir zarfta bulunan "1941-Ankara" senfonisini sanatseverlerle buluşturacak.
Dr. Ernst Praetorius, Hitler'e tepki göstererek Almanya'daki Müzik Genel Müdürlüğü görevinden 1933'te istifa etti, devlet konservatuvarı kurulmasının öncülerinden Prof. Paul Hindemith tarafından 1935'te Türkiye'de çok sesli müziğin gelişmesi için davet edildi.