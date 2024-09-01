86 bin yıllık yaşam alanı: Kazı çalışmaları başladı

Özer, "Bu farklı materyal ne olabilir boynuz, kemik gibi ya da kuru bir deri parçası gibi böyle sap oluşturduğu alana sararak bizim günlük evlerimizde kullandığımız bıçak, mala, satır gibi daha faydalı bir şekilde ucu kullanmasını sağlıyor. Bu aletler özellikle uç kısmına böyle farklı bir materyale girebilecek şekilde uç kısmının şekillendirilmesi ile oluşturuluyor. Tabi bu farklı bir materyal ile birleştirileceği için bilinçli olarak yapılıyor bu inceltme, biz buna saplı aletler diyoruz. Dünyada çok fazla yaygın değil, bu saplı aletler az önce dediğim gibi insan beyninin artık daha komplike, daha karmaşık aletler yapabileceğini bize gösteriyor."değerlendirmesinde bulundu