86 bin yıllık yaşam alanı: Kazı çalışmaları başladı
Çanakkale'de 2017 yılından bu yana devam eden İnkaya Mağarası kazı çalışmalarında 86 bin yıl öncesinin yaşam izleri bulundu.
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyü sınırları içerisindeki İnkaya Mağarası'nda 2017-2020 yılları arasında Troya Müze Müdürlüğü başkanlığında, Prof. Dr. İsmmail Özer'in bilimsel koordinatörlüğünde uluslararası bir ekiple kazı çalışmaları yapıldı. 2021 yılından itibaren ise kazı İsmail Özer başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kararlı kazı statüsüne çevrildi.