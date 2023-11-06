9 sene önceki albümü yeniden yayınlayan Taylor Swift kendi rekorunu kırdı

Grammy'de üç kez "Yılın Albümü" ödülünü kazanan dört kişiden biri olan Swift, en son sinema salonlarına da damga vurmuştu. Turne filmi “Taylor Swift: The Eras Tour,” açılış hafta sonunda 96 milyon dolarlık hasılatıyla ABD'de en yüksek konser filmi açılış rakamını elde etmiş, sinemalarda ilgi görmeye devam etmişti. Film, 3 Kasım'dan itibaren Türkiye'de de gösterime giriyor.



MİLYARDERLER ARASINDA

Öte yandan rekorlarıyla adından söz ettiren Swift, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, net servetini 1,1 milyar dolara yükseltti. Swift'in 17 Mart'ta başlayan Eras adlı dünya turnesi sayesinde bu servete sahip olduğu bildirildi.