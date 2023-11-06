9 sene önceki albümünü yeniden yayınlayan Taylor Swift kendi rekorunu kırdı
Eski albümlerini Taylor'ın Versiyonu adıyla yeniden kaydeden Taylor Swift'in son albümü "1989 (Taylor’s Version)" müzik listelerinde ilk sıraya yerleşti. Yeniden kaydedilen 2014 tarihli albüm, şarkıcının en iyi albüm açılış rekorunu kırdı.
Yapımcı Scooter Braun'la yaşadığı telif hakları anlaşmazlığı nedeniyle eski "Taylor's Version" (Taylor'ın Versiyonu) adıyla yeniden kaydeden Taylor Swift, "1989" (2014) albümünü 27 Ekim'de yeniden piyasaya çıkardı.
Albümde "Blank Space ", "Style", "Out of the Woods", "Bad Blood" ve "Shake it Off" gibi şarkılar yer alıyor. Adını Swift'in doğum tarihinden alan "1989" albümü, Grammy ödüllerinde En İyi Albüm ödülünü kazanmıştı.