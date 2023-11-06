9 sene önceki albümünü yeniden yayınlayan Taylor Swift kendi rekorunu kırdı

Eski albümlerini Taylor'ın Versiyonu adıyla yeniden kaydeden Taylor Swift'in son albümü "1989 (Taylor’s Version)" müzik listelerinde ilk sıraya yerleşti. Yeniden kaydedilen 2014 tarihli albüm, şarkıcının en iyi albüm açılış rekorunu kırdı.

9 sene önceki albümünü yeniden yayınlayan Taylor Swift kendi rekorunu kırdı - 1

Yapımcı Scooter Braun'la yaşadığı telif hakları anlaşmazlığı nedeniyle eski "Taylor's Version" (Taylor'ın Versiyonu) adıyla yeniden kaydeden Taylor Swift, "1989" (2014) albümünü 27 Ekim'de yeniden piyasaya çıkardı.

Albümde "Blank Space ", "Style", "Out of the Woods", "Bad Blood" ve "Shake it Off" gibi şarkılar yer alıyor. Adını Swift'in doğum tarihinden alan "1989" albümü, Grammy ödüllerinde En İyi Albüm ödülünü kazanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

9 sene önceki albümünü yeniden yayınlayan Taylor Swift kendi rekorunu kırdı - 2

13. KEZ ZİRVEDE

"1989 (Taylor’s Version)" albümü, dinleyiciyle buluştuğu ilk haftada Billboard Top 200 listesinde 1. sıraya yerleşti.

Şarkıcı bu sayede 13. kez listede ilk sıraya yerleşmiş oldu.

9 sene önceki albümünü yeniden yayınlayan Taylor Swift kendi rekorunu kırdı - 3

KENDİ REKORUNU KIRDI

Öte yandan, "1989 (Taylor’s Version)" albümü, İngiliz şarkıcı Adele'in 2025 tarihli "25" albümünden bu yana bir haftada en çok albüm satışını elde eden albüm olmayı başardı.

Şarkıcı, bu albümüyle kendi müzik kariyerinin de en iyi albüm açılışını yaptı.

9 sene önceki albümünü yeniden yayınlayan Taylor Swift kendi rekorunu kırdı - 4

Grammy ödüllü şarkıcı, başarılarla dolu kariyerinde, ağustos ayında "Midnights" albümüyle Spotify'da aylık 100 milyon dinleyicisi olan ilk kadın şarkıcı olarak müzik tarihine geçmişti.

9 sene önceki albümünü yeniden yayınlayan Taylor Swift kendi rekorunu kırdı - 5

Grammy'de üç kez "Yılın Albümü" ödülünü kazanan dört kişiden biri olan Swift, en son sinema salonlarına da damga vurmuştu. Turne filmi “Taylor Swift: The Eras Tour,” açılış hafta sonunda 96 milyon dolarlık hasılatıyla ABD'de en yüksek konser filmi açılış rakamını elde etmiş, sinemalarda ilgi görmeye devam etmişti. Film, 3 Kasım'dan itibaren Türkiye'de de gösterime giriyor.

MİLYARDERLER ARASINDA

Öte yandan rekorlarıyla adından söz ettiren Swift, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, net servetini 1,1 milyar dolara yükseltti. Swift'in 17 Mart'ta başlayan Eras adlı dünya turnesi sayesinde bu servete sahip olduğu bildirildi.

DAHA FAZLA GÖSTER