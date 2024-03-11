96'ncı Oscar ödülleri sahiplerini buldu
Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olarak anılan Oscar'lar 96'ncı kez sahiplerini buldu. Oscar'a Oppenheimer damga vurdu. 13 dalda Oscar'a aday Oppenheimer, en iyi film dahil 7 ödül aldı. Filmdeki rolüyle Cillian Murphy en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandı. En iyi yönetmen ödülü Christopher Nolan'ın oldu. En iyi kadın oyuncu Oscar'ı ise Poor Things filmindeki rolüyle Emma Stone'a gitti.
Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Oscar'lar sahiplerini buldu. Bu yıl 96'ncısı düzenlenen törene Oppenheimer filmi damga vurdu.