96'ncı Oscar ödülleri sahiplerini buldu

Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olarak anılan Oscar'lar 96'ncı kez sahiplerini buldu. Oscar'a Oppenheimer damga vurdu. 13 dalda Oscar'a aday Oppenheimer, en iyi film dahil 7 ödül aldı. Filmdeki rolüyle Cillian Murphy en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandı. En iyi yönetmen ödülü Christopher Nolan'ın oldu. En iyi kadın oyuncu Oscar'ı ise Poor Things filmindeki rolüyle Emma Stone'a gitti.

96'ncı Oscar ödülleri sahiplerini buldu - 1

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Oscar'lar sahiplerini buldu. Bu yıl 96'ncısı düzenlenen törene Oppenheimer filmi damga vurdu.

N-LIFE HABERLERİ

96'ncı Oscar ödülleri sahiplerini buldu - 2

13 dalda aday gösterilen Oppenheimer, "En iyi film ödülü" dahil 7 dalda Oscar aldı.

96'ncı Oscar ödülleri sahiplerini buldu - 3

Filmin başrolündeki Cillian Murphy en iyi erkek oyuncu; yönetmen koltuğundaki Christopher Nolan ise en iyi yönetmen Oscar'ını aldı. 

96'ncı Oscar ödülleri sahiplerini buldu - 4

Poor Things filmindeki rolüyle de en iyi kadın oyuncu Oscar'ı Emma Stone'a gitti.

96'ncı Oscar ödülleri sahiplerini buldu - 5

En iyi belgesel kategorisinde Oscar'a layık görülen yapım "Mariupol'de 20 Gün" oldu. En iyi uluslararası film ödülünüyse The Zone of Interest aldı.

96'ncı Oscar ödülleri sahiplerini buldu - 6
96'ncı Oscar ödülleri sahiplerini buldu - 7
96'ncı Oscar ödülleri sahiplerini buldu - 8
96'ncı Oscar ödülleri sahiplerini buldu - 9
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