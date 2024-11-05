ABD başkanlık seçimi: Ünlü isimler oy kullandı

ABD'de başkanlık seçimlerine saatler kaldı. Ryan Reynolds, Blake Lively, Hailey Bieber ve birçok Hollywood yıldızı oylarını kullandıktan sosyal medya hesaplarında paylaşım yaptı. Erken oy kullanan yıldızların bazıları hangi isme oy verdiğini açıklarken bazıları sessizliğini korudu. İşte ABD başkanlık seçiminde erken oy kullanan ünlüler...

ABD başkanlık seçimi: Ünlü isimler oy kullandı - 1

Friends yıldızı Jennifer Aniston, oyunu Kamala Harris'ten yana kullandı ve şu ifadeleri kullandı:

"Lütfen korku, kaos ve demokrasimize yönelik saldırı dönemini sonlandıralım. Bizi birleştirecek ve bizi bölmekle tehdit etmeye devam etmeyecek birine oy verelim."

N-LIFE HABERLERİ

ABD başkanlık seçimi: Ünlü isimler oy kullandı - 2

Wicked filminin yıldızı Ariana Grande, Kamala Harris'e oy verdiğini duyurdu.

ABD başkanlık seçimi: Ünlü isimler oy kullandı - 3

Her filminde yepyeni bir karaktere bürünmesiyle çok yönlü bir oyuncu olduğunu kanıtlayan ABD’li oyuncu Jake Gyllenhaal, oy verdiğini sosyal medya hesabında duyurdu.

ABD başkanlık seçimi: Ünlü isimler oy kullandı - 4

Selena Gomez, Wizards Beyond Waverly Place dizisinin prömiyerine gitmeden önce oy kullandı.

ABD başkanlık seçimi: Ünlü isimler oy kullandı - 5

Altın Küre ve Emmy ödüllü yıldız oyuncu Sarah Jessica Parker, "Erken oy verdim" yazan sticker ile poz verdi.

ABD başkanlık seçimi: Ünlü isimler oy kullandı - 6

Deadpool ve Wolverine filminin yıldızı Ryan Reynolds ile eşi Blake Lively birlikte oy kullandı.

ABD başkanlık seçimi: Ünlü isimler oy kullandı - 7

Şarkıcı Demi Lovato, Harris'e desteğini böyle duyurdu

ABD başkanlık seçimi: Ünlü isimler oy kullandı - 8

Hailey Bieber, oğlu Jack'in ayağını paylaştı ve herkesi oy vermeye teşvik etti.

ABD başkanlık seçimi: Ünlü isimler oy kullandı - 9

Emily in Paris dizisinin yıldızı Lily Collins

ABD başkanlık seçimi: Ünlü isimler oy kullandı - 10

Ünlü model Cindy Crawford

ABD başkanlık seçimi: Ünlü isimler oy kullandı - 11

Şarkıcı ve oyuncu Mandy Moore

ABD başkanlık seçimi: Ünlü isimler oy kullandı - 12

Oyuncu Michelle Pfeiffer

ABD başkanlık seçimi: Ünlü isimler oy kullandı - 13

Oscar ödüllü oyuncu Gwyneth Paltrow

ABD başkanlık seçimi: Ünlü isimler oy kullandı - 14

Şarkıcı Lizzo

ABD başkanlık seçimi: Ünlü isimler oy kullandı - 15

Michelle Obama

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