ABD başkanlık seçimi: Ünlü isimler oy kullandı
ABD'de başkanlık seçimlerine saatler kaldı. Ryan Reynolds, Blake Lively, Hailey Bieber ve birçok Hollywood yıldızı oylarını kullandıktan sosyal medya hesaplarında paylaşım yaptı. Erken oy kullanan yıldızların bazıları hangi isme oy verdiğini açıklarken bazıları sessizliğini korudu. İşte ABD başkanlık seçiminde erken oy kullanan ünlüler...
Friends yıldızı Jennifer Aniston, oyunu Kamala Harris'ten yana kullandı ve şu ifadeleri kullandı:
"Lütfen korku, kaos ve demokrasimize yönelik saldırı dönemini sonlandıralım. Bizi birleştirecek ve bizi bölmekle tehdit etmeye devam etmeyecek birine oy verelim."