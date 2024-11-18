ABD gişesinde zirvenin sahibi değişti (15-17 Kasım ABD gişesi)
Başrollerinde Chris Evans, Dwayne “The Rock” Johnson, Lucy Liu ve J.K. Simmons gibi isimlerin rol aldığı Kod Adı: Kırmızı filmi, gişedeki ilk haftasında 34 milyon dolar hasılat elde ederek zirveye yerleşti. Yönetmen koltuğunda Jake Kasdan'ın oturduğu filmde, Noel Baba kaçırıldıktan sonra Kuzey Kutbu'nun Güvenlik Şefi, Noel'i kurtarmak için dünyanın en kötü şöhretli ödül avcısıyla aksiyon dolu bir görevde bir araya gelmek zorundadır. İşte 15-17 Kasım hafta sonu ABD gişe rakamları...
5. Vahşi Robot
4,3 milyon dolar