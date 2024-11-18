ABD'de Hollywood Türk Film ve Drama Günleri düzenlendi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde bulunan Sony Stüdyoları'nda düzenlenen "Hollywood Türk Film ve Drama Günleri" etkinliğinde, "Şehrazat" dizisinin ilk bölümü ile "Sahipsizler" ve "Dilan hakkında konuşmalıyız" kısa filmleri gösterildi.
Amerika'daki yabancı izleyicilerin, Türk kültürünün zengin dokusunu sinema merceğinden keşfetmeleri için düzenlenen ve uluslararası camiada Türk sinemasının etkisini gösteren etkinliğe, Türkiye'den birçok oyuncu katıldı.