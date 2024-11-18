ABD'de Hollywood Türk Film ve Drama Günleri düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde bulunan Sony Stüdyoları'nda düzenlenen "Hollywood Türk Film ve Drama Günleri" etkinliğinde, "Şehrazat" dizisinin ilk bölümü ile "Sahipsizler" ve "Dilan hakkında konuşmalıyız" kısa filmleri gösterildi.

ABD'de Hollywood Türk Film ve Drama Günleri düzenlendi - 1

Amerika'daki yabancı izleyicilerin, Türk kültürünün zengin dokusunu sinema merceğinden keşfetmeleri için düzenlenen ve uluslararası camiada Türk sinemasının etkisini gösteren etkinliğe, Türkiye'den birçok oyuncu katıldı.

N-LIFE HABERLERİ

ABD'de Hollywood Türk Film ve Drama Günleri düzenlendi - 2

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen etkinliğe, OGM Pictures ana sponsor olarak katkı sağladı. Etkinliğin ikinci gününde, "Şehrazat" dizisinin ilk bölümü ile "Sahipsizler" ve "Dilan hakkında konuşmalıyız" isimli kısa filmler, sektör profesyonelleri ve sinema tutkunlarını bir araya getirdi.

ABD'de Hollywood Türk Film ve Drama Günleri düzenlendi - 3

Etkinliğe Şehrazat dizisinin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu katıldı.

ABD'de Hollywood Türk Film ve Drama Günleri düzenlendi - 4

"Dilan hakkında konuşmalıyız" kısa filminin yapımcısı, oyuncu ve model Dilan Çiçek Deniz de etkinlikte boy gösterdi.

ABD'de Hollywood Türk Film ve Drama Günleri düzenlendi - 5

Hacıoğlu,"İşimizin burada ilk seyirciyle buluşması kesinlikle çok heyecan verici. Etkinliğin heyecanından ve kalabalığından anladığım kadarıyla ilk seneki durgunluğu, sadece sinemayla olan bağlantısı biraz daha gelişmiş gibi gözüküyor. Umarım katlanarak büyüyecek bir festival olacaktır." dedi.

ABD'de Hollywood Türk Film ve Drama Günleri düzenlendi - 6

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, burada olmanın çok gurur verici olduğunu dile getirerek, çektiği kısa filmin neden "Dilan hakkında konuşmalıyız" şeklinde olduğu sorusuna şu yanıtı verdi:

"Açıkçası film benimle ilgili değil, öncelikle onu söyleyeyim çünkü çoğu kişi öyle zannediyor. Herkesin kendinden bulabileceği bir film yaptık, açıkçası sürprizini çok bozmak istemiyorum. Aynı zamanda yaratıcı ekibin, setin büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturuyordu ve o yüzden onlarla beraber bu işi yapmak benim için çok mutluluk verici ve çok güçlü hissettiriyor beni."

Deniz, yeni projelerinin devam ettiğini belirtti.

ABD'de Hollywood Türk Film ve Drama Günleri düzenlendi - 7

STAR TV'NİN YENİ DİZİSİ ŞEHRAZAT

Star TV'nin OGM Pictures imzalı yeni dizisi "Şehrazat" için geri sayım başladı. Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz ve Burcu Cavrar'ın paylaştığı Şehrazat dizisinin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı.

Şehrazat çok yakında Star'da...

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SAHİPSİZLER İLK BÖLÜMÜYLE EKRANLARA GELDİ

Star TV ekranlarının yeni dizisi Sahipsizler, 13 Kasım Çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı dizinin ilk bölümüne; Azize ve kardeşlerinin hayatının bir gecede alt üst olması damga vurdu.

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