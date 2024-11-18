ABD'de Hollywood Türk Film ve Drama Günleri düzenlendi

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, burada olmanın çok gurur verici olduğunu dile getirerek, çektiği kısa filmin neden "Dilan hakkında konuşmalıyız" şeklinde olduğu sorusuna şu yanıtı verdi:

"Açıkçası film benimle ilgili değil, öncelikle onu söyleyeyim çünkü çoğu kişi öyle zannediyor. Herkesin kendinden bulabileceği bir film yaptık, açıkçası sürprizini çok bozmak istemiyorum. Aynı zamanda yaratıcı ekibin, setin büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturuyordu ve o yüzden onlarla beraber bu işi yapmak benim için çok mutluluk verici ve çok güçlü hissettiriyor beni."

Deniz, yeni projelerinin devam ettiğini belirtti.