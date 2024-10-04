ABD'deki başkanlık yarışı Taylor Swift'e yaradı: Popülaritesi arttı

Bazı Trump destekçileri ise Swift'in, Harris desteği nedeniyle hayran kitlesini kaybettiğini iddia etti. 10 Eylül'den bu yana, Swift'in aylık dinleyici sayısı yaklaşık yüzde 3 oranında azalarak 91,4 milyona geriledi.

Ancak Variety'nin haberine göre, Swift'in aylık dinleyici sayısı son albümünün yayınlanmasının ardından tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Swift'in Spotify'daki aylık dinleyici sayısı, mayıs ayında 116 milyonu aştı ve bu sayı o zamandan beri daha "normal" seviyelere doğru eğilim gösteriyor.

Bu verilere göre, şarkıcı Harris'e desteğini açıklamasının ardından dinleyici kaybetmedi.