ABD'deki başkanlık yarışı Taylor Swift'e yaradı: Popülaritesi arttı

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris'e desteğini açıklamıştı. Swift'in çok konuşulan açıklamalarının ardından hayran kitlesinde ciddi bir artış gözlemlendi.

ABD'deki başkanlık yarışı Taylor Swift'e yaradı: Popülaritesi arttı - 1

ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift, 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçiminde Demokrat aday Kamala Harris'i destekleyeceğini açıkladı.

Çıktığı dünya turnesiyle rekor üstüne rekor kıran ve şarkıları müzik listelerinin zirvesinden inmeyen Taylor Swift'in popülaritesi daha da arttı.

N-LIFE HABERLERİ

ABD'deki başkanlık yarışı Taylor Swift'e yaradı: Popülaritesi arttı - 2

Swift'in 10 Eylül'de Harris'e oy vereceğini duyurmasından bu yana, şarkıcı Spotify'da 1,85 milyon takipçi kazandı.

Analiz firması Chartmetric'in verilerine göre, Swift bu sayede toplamda 122 milyon takipçiye ulaştı.

ABD'deki başkanlık yarışı Taylor Swift'e yaradı: Popülaritesi arttı - 3

Bazı Trump destekçileri ise Swift'in, Harris desteği nedeniyle hayran kitlesini kaybettiğini iddia etti. 10 Eylül'den bu yana, Swift'in aylık dinleyici sayısı yaklaşık yüzde 3 oranında azalarak 91,4 milyona geriledi.

Ancak Variety'nin haberine göre, Swift'in aylık dinleyici sayısı son albümünün yayınlanmasının ardından tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Swift'in Spotify'daki aylık dinleyici sayısı, mayıs ayında 116 milyonu aştı ve bu sayı o zamandan beri daha "normal" seviyelere doğru eğilim gösteriyor.

Bu verilere göre, şarkıcı Harris'e desteğini açıklamasının ardından dinleyici kaybetmedi.

ABD'deki başkanlık yarışı Taylor Swift'e yaradı: Popülaritesi arttı - 4

SOSYAL MEDYA DA ETKİLENDİ

Öte yandan, Swift'in Instagram hesabındaki takipçi sayısı Harris'in desteğinden bu yana yaklaşık 260 bin arttı, şu anda şarkıcının takipçi sayısı 283,9 milyon.

Ayrıca, şarkıcı yaklaşık 200 bin YouTube takipçisi kazandı ve takipçi sayısı 60 milyona ulaştı.

ABD'deki başkanlık yarışı Taylor Swift'e yaradı: Popülaritesi arttı - 5

Taylor Swift, seçimlerde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Harris'in ilk canlı yayın tartışmasının ardından Instagram hesabından paylaşımda bulunarak seçimde oyunu Kamala Harris ve yardımcısı olarak aday gösterdiği Tim Walz'den yana kullanacağını açıklamıştı.

ABD'deki başkanlık yarışı Taylor Swift'e yaradı: Popülaritesi arttı - 6

Trump'ın kendisinin yapay zekayla oluşturulmuş fotoğrafını paylaşarak desteğini aldığını öne sürmesinin ardından Harris'i desteklediğini kamuoyuyla paylaşma kararı aldığını belirten Swift, yapay zekanın tehlikelerine işaret etmişti.

ABD'deki başkanlık yarışı Taylor Swift'e yaradı: Popülaritesi arttı - 7

"BEDELİNİ ÖDEYECEK"

Donaldp Trump ise münazaranın ardınan "şimdiye kadarki en iyi" tartışması olduğunu ve "çok büyük" farkla kazandığını söyledi.

Rakibini desteklediği için Taylor Swift'e yüklenen eski başkan Taylor Swift'in bunun bedelini "ödeyeceğini" söyledi.

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