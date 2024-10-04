ABD'deki başkanlık yarışı Taylor Swift'e yaradı: Popülaritesi arttı
Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris'e desteğini açıklamıştı. Swift'in çok konuşulan açıklamalarının ardından hayran kitlesinde ciddi bir artış gözlemlendi.
ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift, 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçiminde Demokrat aday Kamala Harris'i destekleyeceğini açıkladı.
Çıktığı dünya turnesiyle rekor üstüne rekor kıran ve şarkıları müzik listelerinin zirvesinden inmeyen Taylor Swift'in popülaritesi daha da arttı.