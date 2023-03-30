ABD'den getirilen 12 tarihi esere Antalya Müzesi'nde özel bölüm

AÇILIŞI BAKAN ERSOY YAPACAK

Antalya Müzesi'nde daha önce de yine yurt dışına kaçırılmış ve geri getirilen Herakles Lahdi, Yorgun Herakles Heykeli ve yine birçok lahdin de bulunduğu alanda, yurt dışından yeni gelen 12 eser için alan hazırlandı. Roma İmparatoru Lucius Verus'un gerçek boyutlarda nadir bronz heykeli görülebilirken, diğer eserler ise özel kutular içerisinde henüz açılmadı. 12 eser 31 Mart Cuma günü saat 11.00'de Antalya Müzesi'nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve bakanlık üst düzey yetkililerinin katılacağı tören sonrasında sergilenmeye başlanacak.