ABD'den İsrail’e 1 milyon dolarlık antik sikke iadesi

TÖRENLE İADE EDİLDİ



Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Büyük Yahudi İsyanı sırasında, MS 69'da basılan son derece nadir bir madeni para olan Çeyrek Şekeli İsrail'e iade ettik. Değeri 1 milyon dolardan fazla olan eser, İsrail'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Gilad Erdan, İsrail Eski Eserler Kurumu Genel Müdürü Eli Ekozido, İsrail'in New York Başkonsolosu Assaf Zamir'in katıldığı bir törenle iade edildi” ifadelerini kullandı.