ABD’den Müzik Enstrümanları Müzesi’ne tarihi enstrüman bağışı

Mehmet Ali Sanlıkol, değerli enstrümanların Türkiye’ye sevkiyatı konusunda da bir lojistik şirketinin CEO’su ile irtibat kurarak destek istedi. Lojistik şirketi de bu işi bir sosyal sorumluluk projesi olarak görerek sevkiyatı üstlendi ve enstrümanlar sağlıklı bir şekilde İstanbul’a getirildi. Gümrük işlemlerinin ardından da 52 tarihi enstrüman Bursa’ya taşındı.