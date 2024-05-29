ABD'li oyuncu Jenna Ortega: İnsanlık nerede? (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları)
Wednesday adlı diziyle şöhreti yakalayan Jenna Ortega, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'ye ilişkin, "Binlerce çocuk katledilirken kitleler ateşkesi tartışıyor. İnsanlık nerede?" ifadesini kullandı. Oyuncunun rol arkadaşı Melisa Barrera, Filistine'e destek verdiği için Çığlık 7 filminden çıkarılmıştı. Bunun üzerine Ortega da filmin kadrosundan ayrılma kararı aldı. İşte Ortega gibi Filistin'e destek veren ünlü isimler ve mesajları....
Çığlık filmiyle tanınan ABD'li ünlü oyuncu Jenna Ortega, sosyal medya hesabından Filistin'e destek verdi. Ortega, Instagram hesabından Gazze'ye ilişkin yaptığı paylaşımda, Filistinli bir ailenin fotoğrafına yer verdi.
İsrail'in zorla yerinden edilmiş sivillerin bulunduğu Gazze'nin Refah kentindeki kampa düzenlediği saldırının ardından yaptığı paylaşımda ünlü oyuncu Ortega, "Binlerce çocuk katledilirken kitleler ateşkesi tartışıyor. İnsanlık nerede?" ifadesini kullandı.