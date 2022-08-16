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ABD'li oyuncu Jesse Eisenberg'e 'Saraybosna'nın Kalbi' Onur Ödülü verildi

Haberler - Anadolu Ajansı | 16.08.2022 - 13:01 - Son Güncelleme : 16.08.2022 - 14:10

Sosyal Ağ ve Sihirbazlar Çetesi gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Jesse Eisenberg, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen 28. Saraybosna Film Festivali'nde 'Saraybosna'nın Kalbi' Onur Ödülü'ne layık görüldü.

ABD'li oyuncu Jesse Eisenberg'e 'Saraybosna'nın Kalbi' Onur Ödülü verildi - 1

ABD'li oyuncu, yazar ve yönetmen Jesse Eisenberg, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 12-19 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen olan 28. Saraybosna Film Festivali'ne (SFF) onur konuğu olarak katıldı.

ABD'li oyuncu Jesse Eisenberg'e 'Saraybosna'nın Kalbi' Onur Ödülü verildi - 2

ONUR ÖDÜLÜ VERİLDİ

Bosna Hersek'te düzenlenen SFF'de kırmızı halı geçişi sırasında büyük ilgiyle karşılanan 39 yaşındaki başarılı oyuncu Eisenberg'e, yönetmen koltuğunda çektiği ilk uzun metrajlı filmi 'When You Finish Saving The World"ün (Dünyayı Kurtardığın Zaman) gösterimi öncesi 'Saraybosna'nın Kalbi' Onur Ödülü verildi.

ABD'li oyuncu Jesse Eisenberg'e 'Saraybosna'nın Kalbi' Onur Ödülü verildi - 3

FİLMİN KONUSU

Festivalde onur konuğu olarak yer alan Eisenberg'in ilk yönetmenlik deneyimi olan filmde, hayatını zorda kalan insanlara yardım etmeye adayan ancak dünyanın sorunlarını umursamayan bir kadının hikayesi anlatılıyor.

ABD'li oyuncu Jesse Eisenberg'e 'Saraybosna'nın Kalbi' Onur Ödülü verildi - 4

Ünlü oyuncu Julianne Moore'un hayat verdiği Evelyn'in hikayesini konu alan film, görünürde çok farklı olan ancak düşündüklerinden daha çok birbirine benzeyen bir anne ve oğulun yaşadıklarını beyazperdeye aktarıyor.

ABD'li oyuncu Jesse Eisenberg'e 'Saraybosna'nın Kalbi' Onur Ödülü verildi - 5

12 Ağustos'ta başlayan ve 19 Ağustos'a kadar sürecek festivalde sinemaseverler, 62 ülkeden 230 filmi izleme imkanı bulacak.

ABD'li oyuncu Jesse Eisenberg'e 'Saraybosna'nın Kalbi' Onur Ödülü verildi - 6

FİLM KATEGORİLERİ

Uzun metrajlı film kategorisinde 8, kısa film kategorisinde 10, belgesel film kategorisinde 22 ve öğrenci filmleri kategorisinde 11 filmin yer alacağı festivalde, 20 filmin dünya prömiyeri, 8 filmin uluslararası, 1 filmin Avrupa, 21 filmin bölgesel ve 1 filmin de Bosna Hersek prömiyeri gerçekleştirilecek.

ABD'li oyuncu Jesse Eisenberg'e 'Saraybosna'nın Kalbi' Onur Ödülü verildi - 7

Uzun metrajlı film kategorisinde ödül için "A Ballade", "Men of Deeds", "Riders", "Six Weeks", "Klondike", "Corsage", "Serviam - I Will Serve" ve "Safe Place" filmleri yarışacak.

ABD'li oyuncu Jesse Eisenberg'e 'Saraybosna'nın Kalbi' Onur Ödülü verildi - 8

SARAYBOSNA FİLM FESTİVALİ'NE DAİR

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın merkezi haline getirmek amacıyla düzenlenen Saraybosna Film Festivali, çeyrek asırlık tarihi boyunca dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı.

SFF'ye bugüne kadar Robert de Niro'dan Angelina Jolie'ye, Brad Pitt'ten Orlando Bloom'a, Daniel Craig'den John Malkovich'e, Morgan Freeman'dan Nuri Bilge Ceylan'a dünyaca ünlü çok sayıda isim katıldı.

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