ABD'li oyuncu Jesse Eisenberg'e 'Saraybosna'nın Kalbi' Onur Ödülü verildi

ONUR ÖDÜLÜ VERİLDİ

Bosna Hersek'te düzenlenen SFF'de kırmızı halı geçişi sırasında büyük ilgiyle karşılanan 39 yaşındaki başarılı oyuncu Eisenberg'e, yönetmen koltuğunda çektiği ilk uzun metrajlı filmi 'When You Finish Saving The World"ün (Dünyayı Kurtardığın Zaman) gösterimi öncesi 'Saraybosna'nın Kalbi' Onur Ödülü verildi.