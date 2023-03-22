ABD'ye kaçırılan 12 tarihi eser Türkiye'ye getiriliyor

BRONZ HEYKEL

ABD'den Türkiye'ye iadesi sağlanan eserler arasında Antalya ve diğer illerden toplam 12 eser bulunuyor. Bu eserler arasında Roma İmparatoru Septimius Severus'un gerçek boyutlarda nadir bir bronz heykeli, tam halde bir Kiliya İdolü, bronz boğa arabası ve bir ana tanrıça ve Perge Antik Kenti'nden çalınmış iki kafa da bulunuyor. Tarihi 12 eser, 31 Mart'ta Antalya Arkeoloji Müzesi'nde yapılacak törenle detaylı olarak kamuoyuyla paylaşılacak ve müzede sergilenmeye başlanacak.