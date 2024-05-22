Açık artırmada Fatih'in "tılsımlı madalyonu" için verilen teklif kabul edilmedi
Londra'daki bir müzayedede bilinen en eski Fatih portresini taşıdığı değerlendirilen bronz madalyon için verilen 1,4 milyon sterlinlik (yaklaşık 57 milyon lira) teklif, rezerv fiyatın altında kaldığı gerekçesiyle kabul edilmedi.
Londra'daki Bonhams Müzayede Evi'nde İslam ve Hint eserlerinin satışa çıkarıldığı açık artırmada Osmanlı dönemine ait çok sayıda eser de alıcısını buldu.
Müzayedenin en önemli parçaları arasında yer alan ve Fatih portresini taşıyan 1450 tarihli madalyon, 900 bin sterlin (yaklaşık 37 milyon lira) başlangıç fiyatıyla açık artırmaya çıktı.