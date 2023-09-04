Adalet 3: Son vizyondaki ilk haftasında Barbie'yi tahtından indirdi (1-3 Eylül 2023 ABD gişesi)
Denzel Washington, Dakota Fanning ve Gaia Scodellaro'nun başrollerini paylaştığı Adalet 3: Son gişede güçlü bir başlangıç yaptı. Antoine Fuqua'nın yönetmen koltuğunda oturduğu film ilk haftasında 35 milyon dolar elde etti. Barbie 11 milyon dolar ile ikinci sırada yer alırken süper kahraman filmi Blue Beetle 7,3 milyon dolar kazandı. İşte 1-3 Eylül hafta sonunda ABD'de en çok seyredilen filmler ve kazandıkları hasılatlar...
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