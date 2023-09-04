Adalet 3: Son vizyondaki ilk haftasında Barbie'yi tahtından indirdi (1-3 Eylül 2023 ABD gişesi)

Denzel Washington, Dakota Fanning ve Gaia Scodellaro'nun başrollerini paylaştığı Adalet 3: Son gişede güçlü bir başlangıç yaptı. Antoine Fuqua'nın yönetmen koltuğunda oturduğu film ilk haftasında 35 milyon dolar elde etti. Barbie 11 milyon dolar ile ikinci sırada yer alırken süper kahraman filmi Blue Beetle 7,3 milyon dolar kazandı. İşte 1-3 Eylül hafta sonunda ABD'de en çok seyredilen filmler ve kazandıkları hasılatlar...

Adalet 3: Son vizyondaki ilk haftasında Barbie'yi tahtından indirdi (1-3 Eylül 2023 ABD gişesi) - 1

10. Konuş Benimle

1,8 milyon dolar

N-LIFE HABERLERİ

Adalet 3: Son vizyondaki ilk haftasında Barbie'yi tahtından indirdi (1-3 Eylül 2023 ABD gişesi) - 2

9.  Strays

2, 5 milyon dolar

Adalet 3: Son vizyondaki ilk haftasında Barbie'yi tahtından indirdi (1-3 Eylül 2023 ABD gişesi) - 3

8. Meg 2: Çukur

2,9 milyon dolar

Adalet 3: Son vizyondaki ilk haftasında Barbie'yi tahtından indirdi (1-3 Eylül 2023 ABD gişesi) - 4

7. Bottoms

3 milyon dolar

Adalet 3: Son vizyondaki ilk haftasında Barbie'yi tahtından indirdi (1-3 Eylül 2023 ABD gişesi) - 5

6. Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası

4,8 milyon dolar

Adalet 3: Son vizyondaki ilk haftasında Barbie'yi tahtından indirdi (1-3 Eylül 2023 ABD gişesi) - 6

5. Oppenheimer

5,5 milyon dolar

Adalet 3: Son vizyondaki ilk haftasında Barbie'yi tahtından indirdi (1-3 Eylül 2023 ABD gişesi) - 7

4. Gran Turismo

6,6 milyon dolar
Adalet 3: Son vizyondaki ilk haftasında Barbie'yi tahtından indirdi (1-3 Eylül 2023 ABD gişesi) - 8

3. Blue Beetle

73, milyon dolar

Adalet 3: Son vizyondaki ilk haftasında Barbie'yi tahtından indirdi (1-3 Eylül 2023 ABD gişesi) - 9

2. Barbie

11 milyon dolar

Adalet 3: Son vizyondaki ilk haftasında Barbie'yi tahtından indirdi (1-3 Eylül 2023 ABD gişesi) - 10

1. Adalet 3: Son

35 milyon dolar

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