Adana Arkeoloji Müzesi'nde bulunan mozaikler ziyaretçilerini bekliyor

Adana Arkeoloji Müzesi'nde, 2 ila 6. yüzyıllar arasında yapıldığı değerlendirilen Roma dönemlerine ait 16 mozaik, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Adana Arkeoloji Müzesi'nde bulunan mozaikler ziyaretçilerini bekliyor - 1

Asırlık Milli Mensucat Fabrikası'nın restore edilmesiyle ilk etabı 2017'de açılan Adana Arkeoloji Müzesi'nde, 2018'de restorasyonun tamamlanmasıyla iki hangarda mozaik sergileme alanı oluşturuldu.

Adana Arkeoloji Müzesi'nde bulunan mozaikler ziyaretçilerini bekliyor - 2

ZİYARETÇİLERİ BİRÇOK MOZAİK  BEKLİYOR

Mozaik salonunda "Hippokampos ve Eros", "Barış Krallığı", "Nuh'un Gemisi", "Anavarza Tethys", "Yumurtalık Tethys", "Artemis'e Sunu", "Orpheus", "Dirke'nin Cezalandırılması", "Neptün'ün Zaferi", "Faydalı", "Sugözü", "Deniz", "Av Sahnesi", "Üççam", "Dans Eden Kadınlar" ve "Geometrik Bezeme Taban" mozaikleri ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Adana Arkeoloji Müzesi'nde bulunan mozaikler ziyaretçilerini bekliyor - 3

Yumurtalık ilçesindeki Aigeai Antik Kenti'nde Roma Dönemi'ne ait bir villanın taban döşemesinde bulunan, iki Hippokampos (denizatı) üzerinde olta ile balık avlayan iki Eros (aşk tanrısı) ve deniz canlılarının betimlendiği "Hippokampos ve Eros Mozaiği" salonun en dikkati çekici mozaikleri arasında yer alıyor.

Adana Arkeoloji Müzesi'nde bulunan mozaikler ziyaretçilerini bekliyor - 4

TEK ÖRNEK KONUMUNDA

Renk geçişleri, derinlik algısı ve tasvir sanatındaki inceliğiyle iyi bir ustanın elinden çıktığı değerlendirilen mozaik, ayrıca Erosların bindiği Hippokampos tasviri ile Türkiye'de daha önce açığa çıkarılan mozaikler arasında tek örnek konumunda.

Adana Arkeoloji Müzesi'nde bulunan mozaikler ziyaretçilerini bekliyor - 5

Hayvanların barışçıl bir biçimde betimlendiği ve Grekçe "Kurt kuzuyla birlikte otluyor, leopar oğlağın yanında yatıyor, buzağı aslanın yemini yiyor, boğa ve ayı da yan yana otluyorlar." yazısı bulunan "Barış Krallığı Mozaiği" de müzenin ilgi çeken eserleri arasında bulunuyor.

Salonda, Kozan ve Yumurtalık ilçelerinde bulunan iki Tethys Mozaiği de farklı betimlemeleriyle dikkati çekiyor.

Adana Arkeoloji Müzesi'nde bulunan mozaikler ziyaretçilerini bekliyor - 6

"1956 YILINDA NUH TUFANI MOZAİĞİ KEŞFEDİLDİ"

Adana Arkeoloji Müzesi'nde görevli sanat tarihçisi Arzu Ovacık, AA muhabirine, geçmişten bu yana ticaret ve askeri yolların kesiştiği noktada bulunan, Akdeniz'e kıyısı olan antik liman kenti Adana'nın Paleolitik dönemden Osmanlı'nın son dönemine kadar sosyoekonomik ve kültürel açıdan önemini koruyan kesintisiz bir tarihi geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Adana Arkeoloji Müzesi'nde bulunan mozaikler ziyaretçilerini bekliyor - 7

Mozaiklerin sosyal, ekonomik ve kültürel zenginliği yansıtması açısından büyük önem taşıdığını aktaran Ovacık, "Kentteki ilk kurtarılan mozaiğimiz, Misis'te 1956 yılında keşfedilen Nuh Tufanı Mozaiği. Ondan sonra 1964 yılında Merkez Bankası kazılarında açığa çıkan Orpheus Mozaiği, Dirke'nin Cezalandırılması Mozaiği ve Neptün'ün Zaferi gibi çeşitli mozaikler 3. ve 5. yüzyılda tarihlenen eserlerimiz" diye konuştu.

Adana Arkeoloji Müzesi'nde bulunan mozaikler ziyaretçilerini bekliyor - 8

Ovacık, müzede, Kozan ilçesindeki Anavarza Antik Kenti özelindeki mozaikler ile Yumurtalık ilçesi kıyı şeridindeki villa tipi evlerde taban mozaiklerinin de yer aldığını anlattı.

Adana Arkeoloji Müzesi'nde bulunan mozaikler ziyaretçilerini bekliyor - 9

Adana Arkeoloji Müzesi'nin mozaik salonunda 2018 yılından bu yana 16 mozaiğin sergilendiği belirtildi.

Şu an halihazırda Tufanbeyli, Yumurtalık, Yüreğir, Kozan, Aladağ ve Ceyhan gibi ilçelerde tespiti tamamlanmış ancak kurtarma kazıları henüz yapılmamış mozaik buluntuların yer aldığı paylaşıldı.

İşte Adana Arkeoloji Müzesi'nden görüntüler...

Adana Arkeoloji Müzesi'nde bulunan mozaikler ziyaretçilerini bekliyor - 10
Adana Arkeoloji Müzesi'nde bulunan mozaikler ziyaretçilerini bekliyor - 11
Adana Arkeoloji Müzesi'nde bulunan mozaikler ziyaretçilerini bekliyor - 12
Adana Arkeoloji Müzesi'nde bulunan mozaikler ziyaretçilerini bekliyor - 13
Adana Arkeoloji Müzesi'nde bulunan mozaikler ziyaretçilerini bekliyor - 14
Adana Arkeoloji Müzesi'nde bulunan mozaikler ziyaretçilerini bekliyor - 15
Adana Arkeoloji Müzesi'nde bulunan mozaikler ziyaretçilerini bekliyor - 16
Adana Arkeoloji Müzesi'nde bulunan mozaikler ziyaretçilerini bekliyor - 17
Adana Arkeoloji Müzesi'nde bulunan mozaikler ziyaretçilerini bekliyor - 18

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