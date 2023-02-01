Adana Arkeoloji Müzesi'nde bulunan mozaikler ziyaretçilerini bekliyor

Yumurtalık ilçesindeki Aigeai Antik Kenti'nde Roma Dönemi'ne ait bir villanın taban döşemesinde bulunan, iki Hippokampos (denizatı) üzerinde olta ile balık avlayan iki Eros (aşk tanrısı) ve deniz canlılarının betimlendiği "Hippokampos ve Eros Mozaiği" salonun en dikkati çekici mozaikleri arasında yer alıyor.