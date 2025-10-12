Adana Lezzet Festivali devam ediyor: 12 Ekim Festival takvimi

Adana Valiliği’nin ev sahipliğinde bu yıl 9’uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali, "Kuşaktan Kuşağa" temasıyla devam ediyor. Festivalin son gününe katılmak isteyenler için 12 Ekim Adana Lezzet Festivali takvimi paylaşıldı.

Adana’da gastronomi rüzgârı tüm hızıyla sürüyor. Valilik ev sahipliğinde, “Kuşaktan Kuşağa” ana temasıyla düzenlenen 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 10-12 Ekim tarihleri arasında Merkez Park’ta ziyaretçilerine kapılarını açtı.


12 EKİM FESTİVAL TAKVİMİ

Festivalin üçüncü gününde (12 Ekim Pazar), lezzet tutkunları sabahın ilk ışıklarıyla başlayacak ödüllü festival koşusu ile güne merhaba diyecek. Gün boyunca atölye, söyleşi ve sahne etkinlikleriyle devam etmesi beklenen etkinlikler, gastronomi severlere unutulmaz deneyimler sunacak.

Sokak lezzetleri, geleneksel mutfak sırları ve modern gastronomi yorumlarının buluştuğu festivalde; ziyaretçiler hem tat duyularını keşfedecek hem de Adana’nın kültürel mirasıyla gastronomi ekseninde yakınlaşacak.


Festivalin kapanışına yaklaşılırken; Merkez Park semalarında yapılan dron gösterisi ile lazer ve havai fişek şovları, Adanalılara renkli görüntüler sundu.

