Adana Lezzet Festivali devam ediyor: 12 Ekim Festival takvimi
Adana Valiliği’nin ev sahipliğinde bu yıl 9’uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali, "Kuşaktan Kuşağa" temasıyla devam ediyor. Festivalin son gününe katılmak isteyenler için 12 Ekim Adana Lezzet Festivali takvimi paylaşıldı.
Adana’da gastronomi rüzgârı tüm hızıyla sürüyor. Valilik ev sahipliğinde, “Kuşaktan Kuşağa” ana temasıyla düzenlenen 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 10-12 Ekim tarihleri arasında Merkez Park’ta ziyaretçilerine kapılarını açtı.