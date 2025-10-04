Adana Lezzet Festivali için heyecanlı bekleyiş: Adana Lezzet Festivali ne zaman?

"30 Ekim’de Semerkant'ta düzenlenecek etkinlikle Adana’nın ‘Gastronomi Kenti’ olduğu tescil edilecek. Çoktandır gayret ettiğimiz, bir türlü nihai sonuca erişemediğimiz bir şeydi bu; sonunda bu sürece erişiyoruz. Adana’nın gastronomi kenti olduğu tescillenecek. Düzenlenecek olan festival, onun arifesinde olduğu için çok daha fazla önem arz ediyor. Adana bu ünvanı çoktan hak etmiş bir şehir. Adana 7 gün 24 saat, 365 gün yenilip içilen bir şehir. Bütün restoranlarda, lokantalarda ve yeme içme mekanlarında sıcak konukseverliği sayesinde lezzetler cömertçe sunuluyor. Dünyadaki diğer şehirlerden farkımız, sunumumuzu güler yüzle yapıyor olmamız."