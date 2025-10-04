Adana Lezzet Festivali için heyecanlı bekleyiş: Adana Lezzet Festivali ne zaman?
Bu yıl 9’uncu kez düzenlenecek olan Adana Lezzet Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da hem yerli hem yabancı ziyaretçileri aynı sofrada bir araya getirmeye hazırlanıyor. Adana’nın kendine has mutfağını dünyaya tanıtmayı hedefleyen festival, yöresel tatların yanı sıra birbirinden renkli etkinliklere de sahne olacak.
Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 10-11-12 Ekim 2025 tarihlerinde Adana Seyhan’daki Merkez Park’ta gerçekleştirilecek. Festival programı kapsamında ünlü şeflerin canlı gösterileri, lezzet stantları, söyleşiler, atölyeler ve yarışmalar düzenlenecek. Etkinlikte "yerinde üretim, yerinde tüketim" anlayışı benimsenerek, ürünlerin en fazla 50 kilometrelik çevreden temin edilmesiyle karbon ayak izinin azaltılması hedefleniyor.