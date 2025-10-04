Adana Lezzet Festivali için heyecanlı bekleyiş: Adana Lezzet Festivali ne zaman?

Bu yıl 9’uncu kez düzenlenecek olan Adana Lezzet Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da hem yerli hem yabancı ziyaretçileri aynı sofrada bir araya getirmeye hazırlanıyor. Adana’nın kendine has mutfağını dünyaya tanıtmayı hedefleyen festival, yöresel tatların yanı sıra birbirinden renkli etkinliklere de sahne olacak.

Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 10-11-12 Ekim 2025 tarihlerinde Adana Seyhan’daki Merkez Park’ta gerçekleştirilecek. Festival programı kapsamında ünlü şeflerin canlı gösterileri, lezzet stantları, söyleşiler, atölyeler ve yarışmalar düzenlenecek. Etkinlikte "yerinde üretim, yerinde tüketim" anlayışı benimsenerek, ürünlerin en fazla 50 kilometrelik çevreden temin edilmesiyle karbon ayak izinin azaltılması hedefleniyor.

1 MİLYON KATILIMCI BİN TON ET TÜKETECEK

9’uncu Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nde, kentin yöresel lezzetleri sergilenecek. Bu yıl "Kuşaktan Kuşağa' temasıyla düzenlenen festival, gastronomi, sanat, kültür, mekan ve tarım ekseninde geçmişten bugüne aktarılan zenginliği gözler önüne serecek. Kentteki ve çevre illerdeki otellerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken yetkililer, festival boyunca yaklaşık bin ton et tüketileceğini öngördüklerini belirtti. Festivalle ilgili Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulunan Vali Yavuz Selim Köşger, etkinliğe yaklaşık 1 milyon kişinin katılmasını beklediklerini aktardı.


Vali Köşger, "Hızlı bir şekilde hazırlıklarımız devam ediyor. Bulunduğumuz yerde firmaların kura çekimi yapılırken, festivalin yapılacağı alan olan Merkez Park’ta ise stant kurulumlarımız başladı. En mükemmel şekilde altyapı, üstyapı, elektrik, havalandırma, hijyenle ilgili bütün tedbirler en üst seviyede yapılıyor. 26 Eylül günü İstanbul’da gelenekselleşmiş lansmanımızı gerçekleştireceğiz. Adana lezzetlerini sunacağımız bir tanıtım toplantısı yapacağız. Orada Adana’mızın yetiştirdiği şöhretler de kahvaltımızda yer alacak. İstanbul medyası da katılacak toplantımıza, en iyi şekilde hazırlanıyor arkadaşlarımız" dedi.

"ADANA’NIN GASTRONOMİ KENTİ OLDUĞU TESCİL EDİLECEK"

Lezzet Festivali’nin bu sene, Adana’nın "Gastronomi Kenti" seçilecek olması nedeniyle çok daha fazla önem arz ettiğini aktaran Köşger, şunları söyledi:

"30 Ekim’de Semerkant'ta düzenlenecek etkinlikle Adana’nın ‘Gastronomi Kenti’ olduğu tescil edilecek. Çoktandır gayret ettiğimiz, bir türlü nihai sonuca erişemediğimiz bir şeydi bu; sonunda bu sürece erişiyoruz. Adana’nın gastronomi kenti olduğu tescillenecek. Düzenlenecek olan festival, onun arifesinde olduğu için çok daha fazla önem arz ediyor. Adana bu ünvanı çoktan hak etmiş bir şehir. Adana 7 gün 24 saat, 365 gün yenilip içilen bir şehir. Bütün restoranlarda, lokantalarda ve yeme içme mekanlarında sıcak konukseverliği sayesinde lezzetler cömertçe sunuluyor. Dünyadaki diğer şehirlerden farkımız, sunumumuzu güler yüzle yapıyor olmamız."

