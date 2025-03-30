Adana Portakal Çiçeği Festivali 2025 ne zaman? 13. Portakal Çiçeği Karnavalı programı

Uluslararası Portakal Çiçeği Festivali her sene Adana'nın farklı noktalarında gerçekleşiyor. Karnaval kapsamında yarışmalar, konserler, kortej, oyunlar ve daha pek çok etkinlik düzenleniyor. 2025 Portakal Çiçeği Festivali nisan ayında portakal çiçeklerinin kokusu eşliğinde başlıyor! İşte, 2025 Adana Portakal Çiçeği Karnavalı tarih ve programı...

Adana Portakal Çiçeği Festivali 2025 ne zaman? 13. Portakal Çiçeği Karnavalı programı - 1

Uluslararası düzeyde hayata geçirilen Portakal Çiçeği Karnavalı'na dünyanın birçok yerinden misafirler akın ediyor. Günler süren karnavalın açılışı muhteşem bir kortejle yapılıyor. Birbirinden ünlü isimlerin de yer aldığı Portakal Çiçeği Festival korteji ne zaman?

N-LIFE HABERLERİ

Adana Portakal Çiçeği Festivali 2025 ne zaman? 13. Portakal Çiçeği Karnavalı programı - 2

ADANA PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI NE ZAMAN?

Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı 4-13 Nisan tarihleri arasında şehrin farklı noktalarında gerçekleşecek. Karnavalın korteji ise 5 Nisan günü saat 17:00'de Atatürk Parkı Atatürk heykeli önünden başlayacak.

Adana Portakal Çiçeği Festivali 2025 ne zaman? 13. Portakal Çiçeği Karnavalı programı - 3

PORTAKAL ÇİÇEĞİ FESTİVAL PROGRAMI 2025

Bu seneki festivalde Beyazıt Öztürk de bir etkinlikle yer alacak.

5 Nisan'da Portakallı Lezzetler Yarışması, Kortej Kostümü Tasarım Yarışması,
6 Nisan'da Portakal Çiçeği Su Korteji, TJK At Yarışı,
13 Nisan'da Portakal Çiçeği Karnavalı Halk Koşusu, Çocuk Koşusu,
12-13 Nisan'da Satranç Turnuvası gerçekleşecek.

Geniş kapsamlı etkinliğin etaylı programı www.nisandaadanada.com adresinde yer alıyor.

Adana Portakal Çiçeği Festivali 2025 ne zaman? 13. Portakal Çiçeği Karnavalı programı - 4
Adana Portakal Çiçeği Festivali 2025 ne zaman? 13. Portakal Çiçeği Karnavalı programı - 5
Adana Portakal Çiçeği Festivali 2025 ne zaman? 13. Portakal Çiçeği Karnavalı programı - 6
Adana Portakal Çiçeği Festivali 2025 ne zaman? 13. Portakal Çiçeği Karnavalı programı - 7
Adana Portakal Çiçeği Festivali 2025 ne zaman? 13. Portakal Çiçeği Karnavalı programı - 8
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