Adana Portakal Çiçeği Festivali 2025 ne zaman? 13. Portakal Çiçeği Karnavalı programı

Uluslararası düzeyde hayata geçirilen Portakal Çiçeği Karnavalı'na dünyanın birçok yerinden misafirler akın ediyor. Günler süren karnavalın açılışı muhteşem bir kortejle yapılıyor. Birbirinden ünlü isimlerin de yer aldığı Portakal Çiçeği Festival korteji ne zaman?