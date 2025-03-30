Adana Portakal Çiçeği Festivali 2025 ne zaman? 13. Portakal Çiçeği Karnavalı programı
Uluslararası Portakal Çiçeği Festivali her sene Adana'nın farklı noktalarında gerçekleşiyor. Karnaval kapsamında yarışmalar, konserler, kortej, oyunlar ve daha pek çok etkinlik düzenleniyor. 2025 Portakal Çiçeği Festivali nisan ayında portakal çiçeklerinin kokusu eşliğinde başlıyor! İşte, 2025 Adana Portakal Çiçeği Karnavalı tarih ve programı...
Uluslararası düzeyde hayata geçirilen Portakal Çiçeği Karnavalı'na dünyanın birçok yerinden misafirler akın ediyor. Günler süren karnavalın açılışı muhteşem bir kortejle yapılıyor. Birbirinden ünlü isimlerin de yer aldığı Portakal Çiçeği Festival korteji ne zaman?