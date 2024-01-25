Adaylığına kesin gözüyle bakılıyordu! Oscar yarışında yer almayan filmler
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödüllerinin adayları belli oldu. Ancak eleştirmenlerden ve seyircilerden övgü toplayan yapımların aday gösterilmemesi dikkat çekti. İşte bu yıl Oscar'a aday gösterilmese de beğeni toplayan en iyi filmler...
THE KILLER
The Killer, senaryosunu Andrew Kevin Walker'ın yazdığı, Oscar ödüllü yönetmen David Fincher'ın yönettiği, psikolojik aksiyon gerilim filmi.
Aynı isimli Fransız çizgi roman serisine dayanan filmin başrolünde Michael Fassbender yer alıyor. Arliss Howard, Charles Parnell, Kerry O'Malley, Sala Baker, Sophie Charlotte ve Tilda Swinton'ın yardımcı rollerde yer aldığı film Oscar'a aday gösterilmedi.