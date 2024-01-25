Adaylığına kesin gözüyle bakılıyordu! Oscar yarışında yer almayan filmler

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödüllerinin adayları belli oldu. Ancak eleştirmenlerden ve seyircilerden övgü toplayan yapımların aday gösterilmemesi dikkat çekti. İşte bu yıl Oscar'a aday gösterilmese de beğeni toplayan en iyi filmler...

Adaylığına kesin gözüyle bakılıyordu! Oscar yarışında yer almayan filmler - 1

THE KILLER 

The Killer, senaryosunu Andrew Kevin Walker'ın yazdığı, Oscar ödüllü yönetmen David Fincher'ın yönettiği, psikolojik aksiyon gerilim filmi.

Aynı isimli Fransız çizgi roman serisine dayanan filmin başrolünde Michael Fassbender yer alıyor.  Arliss Howard, Charles Parnell, Kerry O'Malley, Sala Baker, Sophie Charlotte ve Tilda Swinton'ın yardımcı rollerde yer aldığı film Oscar'a aday gösterilmedi.

N-LIFE HABERLERİ

Adaylığına kesin gözüyle bakılıyordu! Oscar yarışında yer almayan filmler - 2

ALL OF US STRANGERS

Andrew Haigh tarafından yazılan ve yönetilen, Taichi Yamada'nın 1987 tarihli Strangers romanından uyarlanan film, prestijli birçok ödüle layık görülse de Oscar adayı olamadı.

Adaylığına kesin gözüyle bakılıyordu! Oscar yarışında yer almayan filmler - 3

A THOUSAND AND ONE 

A.V. Rockwell tarafından yazılan ve yönetilen A Thousand and One, hayatla mücadele eden bekar bir annenin, oğlunu kendi başına büyütmek için koruyucu aile sisteminden kaçırmasına karar vermesini konu alıyor.

Bu yıl farklı festivallerde 43  adaylığı olan film 8 galibiyet aldı fakat Oscar'a aday gösterilmedi. 

Adaylığına kesin gözüyle bakılıyordu! Oscar yarışında yer almayan filmler - 4

THE HUNGER GAMES: THE BALLAD OF SONGBİRDS & SNAKES

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, Suzanne Collins'in aynı adlı 2020 romanına dayanan, Michael Arndt'ın senaryosundan Francis Lawrence tarafından yönetilen bilim kurgu aksiyon filmi.

"En İyi Kostüm Tasarımı", "En İyi Prodüksiyon Tasarımı" ve Olivia Rodrigo'nun "Can't Catch Me Now"  şarkısı "En iyi şarkı" gibi kategorilerde Oscar'da yarışmacı olarak değerlendirildi fakat aday olamadı. 

Adaylığına kesin gözüyle bakılıyordu! Oscar yarışında yer almayan filmler - 5

PRISCILLA

Priscilla, Cailee Spaeny için "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Uyarlama Senaryo" dallarında aday olarak değerlendirilmişti ancak aday gösterilmedi.

Adaylığına kesin gözüyle bakılıyordu! Oscar yarışında yer almayan filmler - 6

WONKA

Timothée Chalamet'in başrolde yer aldığı film, "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Kostüm Tasarımı" gibi bazı tasarım kategorilerinde yarışmacı olarak kabul edilmişti.

Adaylığına kesin gözüyle bakılıyordu! Oscar yarışında yer almayan filmler - 7

FERRARI

"En İyi Erkek Oyuncu",  "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", "En İyi Film Kurgusu" ve "En İyi Ses" gibi kategorilerinde yarışmacı olarak kabul edilen fakat aday olamayan Ferrari eleştirmenlerden karışık yorumlar almıştı.

Adaylığına kesin gözüyle bakılıyordu! Oscar yarışında yer almayan filmler - 8

ASTEROID CITY 

Scarlett Johansson, Jason Schwartzman, Margot Robbie,Adrien Brody, Tom Hanks, Steve Carell gibi bir çok ismin yer aldığı Asteroid City, "En İyi Film", "En İyi Orijinal Senaryo" ve bazı tasarım kategorilerinde yarışmacı olarak değerlendirildi.

Adaylığına kesin gözüyle bakılıyordu! Oscar yarışında yer almayan filmler - 9

ARE YOU THERE GOD? IT'S ME, MARGARET

Judy Blume'un 1970 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan film, "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" (Rachel McAdams) ve "En İyi Uyarlama Senaryo" dallarında gibi kategorilerde yarışmacı olarak değerlendirilse de aday olamadı.

Adaylığına kesin gözüyle bakılıyordu! Oscar yarışında yer almayan filmler - 10

ORIGIN

Origin, Ava DuVernay tarafından yazılan ve yönetilen 2023 yapımı Amerikan biyografik drama filmidir. Aunjanue Ellis-Taylor'ın performansı birçok eleştirmenden tam not almıştı.

Adaylığına kesin gözüyle bakılıyordu! Oscar yarışında yer almayan filmler - 11

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: MUTANT MEYHEM

Film, "En İyi Animasyon" kategorisinde ön sıralarda yer almasına rağmen Oscar'a aday gösterilmedi. 

Adaylığına kesin gözüyle bakılıyordu! Oscar yarışında yer almayan filmler - 12

THE IRON CLAW

Profesyonel güreşçi Kevin Von Erich ve Von Erich ailesinin hayatına dayanan filmin başrollerinde Zac Efron, Harris Dickinson, Maura Tierney, Holt McCallany, Lily James ve son zamanların yükselen oyunclarından Jeremy Allen White yer alıyor. 

"En İyi Film", Zac Efron için "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Orijinal Senaryo" gibi kategorilerde yarışmacı olarak değerlendirilen The Iron Claw Oscar'a aday gösteirlmedi. 

Adaylığına kesin gözüyle bakılıyordu! Oscar yarışında yer almayan filmler - 13

SALTBURN

Saltburn, Emerald Fennell'in yazdığı, yönettiği ve ortak yapımcılığını üstlendiği, Barry Keoghan, Jacob Elordi, Rosamund Pike, Richard E. Grant, Alison Oliver ve Archie Madekwe'nin rol aldığı 2023 yapımı kara komedi psikolojik gerilim filmidir.

Son zamanların en çok konuşulan filmi olan Saltburn, "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", Barry Keoghan için "En İyi Erkek Oyuncu", Rosamund Pike için "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ," En İyi Orijinal Senaryo" ve bazı tasarım kategorilerinde yarışmacı olarak gösterilmişti.

Adaylığına kesin gözüyle bakılıyordu! Oscar yarışında yer almayan filmler - 14

AIR

Film, bir Nike çalışanının çaylak basketbol oyuncusu Michael Jordan ile iş anlaşması yapmaya çalıştığı bir basketbol ayakkabısı olan Air Jordan'ın kökeni hakkında gerçek hikayeye dayanıyor.

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