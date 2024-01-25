Adaylığına kesin gözüyle bakılıyordu! Oscar yarışında yer almayan filmler

SALTBURN

Saltburn, Emerald Fennell'in yazdığı, yönettiği ve ortak yapımcılığını üstlendiği, Barry Keoghan, Jacob Elordi, Rosamund Pike, Richard E. Grant, Alison Oliver ve Archie Madekwe'nin rol aldığı 2023 yapımı kara komedi psikolojik gerilim filmidir.

Son zamanların en çok konuşulan filmi olan Saltburn, "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", Barry Keoghan için "En İyi Erkek Oyuncu", Rosamund Pike için "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ," En İyi Orijinal Senaryo" ve bazı tasarım kategorilerinde yarışmacı olarak gösterilmişti.