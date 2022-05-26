Adele hayranlarını kızdırdı: 24 saat kala konser iptali

Haberler | 26.05.2022 - 10:33
Adele sahneye çıkmasına 24 saat kala konserini iptal etti. Son dakika iptali, onu sahnede görmek için bilet alan ve başka yerlerden gelen hayranlarını çileden çıkardı. İptal kararı sonrası yıldız şarkıcı hayranlarının tepkisiyle karşılaştı.
Birçok hayran cevap ve para iadesi arayışındayken şikayetlerini Adele’in resmi Twitter hesabına, hayran sayfalarına ve bilet şirketine iletti.
Adele'in ekibi, konser tarihlerini bu yıl için yeniden planlamaya söz vermesine rağmen, ertelenen gösteriler hakkında bilet sahiplerine henüz bir güncelleme sağlamadı.
Daily Mail’in haberine göre; hayal kırıklıklarının artmasıyla birlikte hayranlar, sosyal medyayı kullanarak Adele’i açıklama yapmaya çağırıyor ve birçoğu aylarca süren gecikmeden ötürü ünlü şarkıcıyı 'sahte diva' olarak nitelendiriyor.
Ocak ve nisan ayları arasında hafta sonları gerçekleşecek olan Adele’in konser serisi, 21 Ocak’ta Las Vegas’taki Caesar’s Palace’da başlayacaktı. Ancak başlamadan bir gün önce Adele, Covid-19 pandemisini neden göstererek 12 haftalık programın ertelediğini duyurmuştu.