Adele hayranlarını kızdırdı: 24 saat kala konser iptali

Haberler | 26.05.2022 - 10:33

Yıldız şarkıcı Adele, Las Vegas Residency'de vermeyi planladığı konserini sahneye çıkmadan 24 saat önce iptal edince hayranlarının tepkisiyle karşılaştı. Bilet alan ve başka yerlerden gelen müzikseverler aylarca süren gecikmeden ötürü ünlü şarkıcıyı 'sahte diva' olarak nitelendirdi.

Adele hayranlarını kızdırdı: 24 saat kala konser iptali - 1

Adele sahneye çıkmasına 24 saat kala konserini iptal etti. Son dakika iptali, onu sahnede görmek için bilet alan ve başka yerlerden gelen hayranlarını çileden çıkardı. İptal kararı sonrası yıldız şarkıcı hayranlarının tepkisiyle karşılaştı.

Adele hayranlarını kızdırdı: 24 saat kala konser iptali - 2

Birçok hayran cevap ve para iadesi arayışındayken şikayetlerini Adele’in resmi Twitter hesabına, hayran sayfalarına ve bilet şirketine iletti.

Adele hayranlarını kızdırdı: 24 saat kala konser iptali - 3

Adele'in ekibi, konser tarihlerini bu yıl için yeniden planlamaya söz vermesine rağmen, ertelenen gösteriler hakkında bilet sahiplerine henüz bir güncelleme sağlamadı.

Adele hayranlarını kızdırdı: 24 saat kala konser iptali - 4

Daily Mail’in haberine göre; hayal kırıklıklarının artmasıyla birlikte hayranlar, sosyal medyayı kullanarak Adele’i açıklama yapmaya çağırıyor ve birçoğu aylarca süren gecikmeden ötürü ünlü şarkıcıyı 'sahte diva' olarak nitelendiriyor.

Adele hayranlarını kızdırdı: 24 saat kala konser iptali - 5

Ocak ve nisan ayları arasında hafta sonları gerçekleşecek olan Adele’in konser serisi, 21 Ocak’ta Las Vegas’taki Caesar’s Palace’da başlayacaktı. Ancak başlamadan bir gün önce Adele, Covid-19 pandemisini neden göstererek 12 haftalık programın ertelediğini duyurmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

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