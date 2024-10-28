Adele kısmen sağır kaldığını açıkladı

OYUNCU MU OLACAK?

Daily Mail'in haberine göre, Grammy ödüllü şarkıcının gizli bir planı var. 220 milyon dolar serveti olan Adele, iddialara göre oyunculuğa adım atıyor. Adele'in bir yıldan uzun bir süredir Hollywood'un ünlü oyuncu koçlarıyla çalıştığı ve oyunculuk eğitimi aldığı bildirildi.

Kaynaklar, Adele'in, ekibine büyük film stüdyolarına ve yapımcılara hazır olduğunu "haber vermelerini" istediğini ve halihazırda onun için bazı projeler hakkında görüşmelerde bulunduklarını iddia etti.

Şarkıcının daha sonra turnelere ve müziğe geri döneceği biliniyor. Hatta Adele'in Super Bowl gösterisinde sahne alacağı da iddialar arasında.