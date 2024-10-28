Adele kısmen sağır kaldığını açıkladı
"Easy On Me", "Hello", "Someone Like You" ve "Rolling in the Deep" hitleriyle tanınan İngiliz şarkıcı Adele kısmen sağır kaldığını açıkladı.
Güçlü sesi ve şarkılarıyla 2008 yılında ilk stüdyo albümü "19"la hayatımıza giren İngiliz şarkıcı Adele, müzik kariyerine vereceğini açıklayarak sevenlerini şaşırtmıştı.
Las Vegas'daki "Weekends With Adele" adlı gösterisine devam eden 36 yaşındaki şarkıcı, nadir görülen bir su bakterisine yakalandıktan sonra "doğumdan daha kötü" ağrılar çektiğini söyledi.