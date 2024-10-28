Adele kısmen sağır kaldığını açıkladı

"Easy On Me", "Hello", "Someone Like You" ve "Rolling in the Deep" hitleriyle tanınan İngiliz şarkıcı Adele kısmen sağır kaldığını açıkladı.

Adele kısmen sağır kaldığını açıkladı - 1

Güçlü sesi ve şarkılarıyla 2008 yılında ilk stüdyo albümü "19"la hayatımıza giren İngiliz şarkıcı Adele, müzik kariyerine vereceğini açıklayarak sevenlerini şaşırtmıştı.

Las Vegas'daki "Weekends With Adele" adlı gösterisine devam eden 36 yaşındaki şarkıcı, nadir görülen bir su bakterisine yakalandıktan sonra "doğumdan daha kötü" ağrılar çektiğini söyledi.

N-LIFE HABERLERİ

Adele kısmen sağır kaldığını açıkladı - 2

Adele "Kulak enfeksiyonum var ve oldukça korkunç durumdayım. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım. Başıma gelen en acı verici şey" ifadelerini kullandı.

Adele kısmen sağır kaldığını açıkladı - 3

"KISMEN SAĞIR KALDIM"

"Doğumdan daha kötüydü. Nadir görülen bir su bakterisi. Tedavisi çok zor" diyen yıldız, yanlış ilaç tedavisi nedeniyle de zor günler geçirdiğini belirti.

"Kulağımı birkaç kez kesip atmak istedim" diyen Adele ağrılarının sona erdiğini söyledi. Ancak şarkıcı "Sol kulağım kısmen sağır kaldı" dedi.

Adele kısmen sağır kaldığını açıkladı - 4

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA DUYURDU

Öte yandan, yakın zamanda albüm çıkarmayı planlamadığını söyleyen yıldız "Yeni şarkı yapmak gibi bir niyetim yok. Bu gösterilerin ardından uzun bir ara vermeyi planlıyorum" demişti.

Adele "Başka yaratıcı şeyler yapmak istiyorum, en azından bir süreliğine" diye ekledi.

Adele kısmen sağır kaldığını açıkladı - 5

OYUNCU MU OLACAK?

Daily Mail'in haberine göre, Grammy ödüllü şarkıcının gizli bir planı var. 220 milyon dolar serveti olan Adele, iddialara göre oyunculuğa adım atıyor. Adele'in bir yıldan uzun bir süredir Hollywood'un ünlü oyuncu koçlarıyla çalıştığı ve oyunculuk eğitimi aldığı bildirildi.

Kaynaklar, Adele'in, ekibine büyük film stüdyolarına ve yapımcılara hazır olduğunu "haber vermelerini" istediğini ve halihazırda onun için bazı projeler hakkında görüşmelerde bulunduklarını iddia etti.

Şarkıcının daha sonra turnelere ve müziğe geri döneceği biliniyor. Hatta Adele'in Super Bowl gösterisinde sahne alacağı da iddialar arasında.

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