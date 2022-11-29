Adele: Konserime sarhoş gelin

Dünyaca ünlü şarkıcı Adele, 5 ay boyunca her haftasonu devam edecek Las Vegas konserlerinin ilk haftasını geride bıraktı.
Uzun süredir beklenen konserlerine nihayet başlayan Adele, sahnede daha iyi performans sergileyebilmesi için dinleyicilerinden bir şey istedi.
Independent'in haberine göre Adele, biraz "gevşemiş" bir kitleye karşı daha rahat olduğunu dile getirdi ve "Gidin ve içki sipariş edin… Siz ne kadar sarhoşsanız ben de o kadar iyiyim" dedi.
Ünlü şarkıcı, önceki bir röportajında kendisinin sahnede her zaman ayık olduğunu söylemişti.
10 ay ertelenmesine rağmen konserlerine büyük ilgi olan Adele, hayranlarına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.
Konserlere şimdi daha hazırlıklı olduğunu belirten Adele şunları söyledi:
"Bunun için deli gibi çalıştım. Önceki gösterileri gerçekten yapamazmışım. Bakın söylüyorum, onu siz de beğenmezdiniz."
Adele'in ocakta başlaması planlanan Las Vegas konserleri, hazırlıkların tamamlanamaması ve Covid-19 kısıtlamaları ilk etkinliğe 24 saat kala ertelenmişti.
Ünlü şarkıcı bu haberi hayranlarına gözyaşları içinde duyurmuştu.
İlk konserini 18 Kasım'da veren Adele'in sahne başına 500 bin sterlin kazandığı düşünülüyor.