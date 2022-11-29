Adele: Konserime sarhoş gelin

Dünyaca ünlü şarkıcı Adele, 5 ay boyunca her haftasonu devam edecek Las Vegas konserlerinin ilk haftasını geride bıraktı.



Uzun süredir beklenen konserlerine nihayet başlayan Adele, sahnede daha iyi performans sergileyebilmesi için dinleyicilerinden bir şey istedi.

Independent'in haberine göre Adele, biraz "gevşemiş" bir kitleye karşı daha rahat olduğunu dile getirdi ve "Gidin ve içki sipariş edin… Siz ne kadar sarhoşsanız ben de o kadar iyiyim" dedi.

Ünlü şarkıcı, önceki bir röportajında kendisinin sahnede her zaman ayık olduğunu söylemişti.