Adele, Las Vegas konserlerini filme alacak

Kasım 2022'den bu yana verdiği ünlü Las Vegas konserleri bitecekken yeniden uzatıldığını duyuran Adele, konserlerini izleyemeyen hayranlarına filme alma müjdesi verdi.

Adele, Las Vegas konserlerini filme alacak - 1

Adele, ünlü Las Vegas konserlerine katılamayan hayranlarına müjdeli haberi verdi. Hafta sonu bitirmeye hazırlandığı şovunun uzatıldığını duyuran 34 yaşındaki İngiliz şarkıcı, onu görmek için ABD'ye gidemeyenlere de bu deneyimi yaşatmanın bir yolu olarak konserlerini filme alacağını söyledi.

Adele, “Haziranda birkaç haftalığına döneceğim ve filmi çekeceğim. Bunu izlemek isteyen herkesin görebileceğinden emin olmak için yayınlayacağım” dedi.

N-LIFE HABERLERİ

Adele, Las Vegas konserlerini filme alacak - 2

"KONSERLERİME ALKOLLÜ GELİN"

Beş aylık Las Vegas konser serisine 2022'nin Kasım ayında başlayan Adele, konserlerinde biraz "gevşemiş" bir kitleye karşı daha rahat olduğunu dile getirmiş ve "Gidin ve içki sipariş edin… Siz ne kadar sarhoşsanız ben de o kadar iyiyim" demişti.

Ünlü şarkıcı, önceki bir röportajında kendisinin sahnede her zaman ayık olduğunu söylemişti.

Adele, Las Vegas konserlerini filme alacak - 3

Adele'in Ocak 2022'de başlaması planlanan Las Vegas konserleri, hazırlıkların tamamlanamaması ve Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle, ilk etkinliğe 24 saat kala ertelenmişti.

Adele, Las Vegas konserlerini filme alacak - 4

Ünlü şarkıcı bu haberi hayranlarına gözyaşları içinde duyurmuştu.

Adele, Las Vegas konserlerini filme alacak - 5

İlk konserini 18 Kasım 2022'de veren Adele'in sahne başına 500 bin sterlin kazandığı düşünülüyor.

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