Adele, Las Vegas konserlerini filme alacak

Adele, ünlü Las Vegas konserlerine katılamayan hayranlarına müjdeli haberi verdi. Hafta sonu bitirmeye hazırlandığı şovunun uzatıldığını duyuran 34 yaşındaki İngiliz şarkıcı, onu görmek için ABD'ye gidemeyenlere de bu deneyimi yaşatmanın bir yolu olarak konserlerini filme alacağını söyledi.

Adele, “Haziranda birkaç haftalığına döneceğim ve filmi çekeceğim. Bunu izlemek isteyen herkesin görebileceğinden emin olmak için yayınlayacağım” dedi.