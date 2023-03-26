Adele, Las Vegas konserlerini filme alacak

Adele, ünlü Las Vegas konserlerine katılamayan hayranlarına müjdeli haberi verdi. Hafta sonu bitirmeye hazırlandığı şovunun uzatıldığını duyuran 34 yaşındaki İngiliz şarkıcı, onu görmek için ABD'ye gidemeyenlere de bu deneyimi yaşatmanın bir yolu olarak konserlerini filme alacağını söyledi.
Adele, “Haziranda birkaç haftalığına döneceğim ve filmi çekeceğim. Bunu izlemek isteyen herkesin görebileceğinden emin olmak için yayınlayacağım” dedi.
Beş aylık Las Vegas konser serisine 2022'nin Kasım ayında başlayan Adele, konserlerinde biraz "gevşemiş" bir kitleye karşı daha rahat olduğunu dile getirmiş ve "Gidin ve içki sipariş edin… Siz ne kadar sarhoşsanız ben de o kadar iyiyim" demişti.
Ünlü şarkıcı, önceki bir röportajında kendisinin sahnede her zaman ayık olduğunu söylemişti.
Adele'in Ocak 2022'de başlaması planlanan Las Vegas konserleri, hazırlıkların tamamlanamaması ve Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle, ilk etkinliğe 24 saat kala ertelenmişti.
Ünlü şarkıcı bu haberi hayranlarına gözyaşları içinde duyurmuştu.