Adele, Paris Olimpiyatları'nı izlemek için konserini durdurdu

"UZUN BİR ARA VERMEYİ PLANLIYORUM"

Öte yandan, yakın zamanda albüm çıkarmayı planlamadığını söyleyen yıldız "Yeni şarkı yapmak gibi bir niyetim yok. Bu gösterilerin ardından uzun bir ara vermeyi planlıyorum" demişti. Adele "Başka yaratıcı şeyler yapmak istiyorum, en azından bir süreliğine" diye ekledi.

2022'nin son aylarından beri Las Vegas'ta konser veren şarkıcı, 23 Kasım'da son konserini verecek. Adele, 2-3-9-10 tarihlerinde ise Münih'te özel bir konser serisinde müzikseverlerle buluşuyor.

LONDRA'YA GERİ DÖNÜYOR

Öte yandan, şarkıcının Londra'ya taşınma kararı aldığı iddia edilmişti. Uzun bir süredir Las Vegas'ta konser serisine devam eden şarkıcı, Londra'ya geri dönecek.

The Sun'ın haberine göre, şarkıcının asistani Rose Moon birkaç hafta önce İngiltere'ye geri döndü ve şu anda şarkıcının dönüşünü de organize ediyor. Bir kaynak "Adele tam bir İngiliz ve Londra her zaman onun eve olarak kalacak" ifadelerini kullandı.