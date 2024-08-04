Adele, Paris Olimpiyatları'nı izlemek için konserini durdurdu
"Easy On Me", "Hello", "Someone Like You" ve "Rolling in the Deep" hitleriyle tanınan İngiliz şarkıcı Adele, Münih'teki konserini Paris Olimpiyatları'nı izlemek için durdurdu.
MÜZİĞE ARA VERECEK
Güçlü sesi ve şarkılarıyla 2008 yılında ilk stüdyo albümü "19"la hayatımıza giren İngiliz şarkıcı Adele, müzik kariyerine ara vereceğini açıklamıştı.
İngiliz şarkıcı, Las Vegas'daki "Weekends With Adele" adlı gösterisinin ardından bir süre sahnelere ara verecek.