Adele sahnelere veda etti
"Easy On Me", "Hello", "Someone Like You" ve "Rolling in the Deep" hitleriyle tanınan İngiliz şarkıcı Adele sahnelere veda etti. Konser esnasında gözyaşlarını tutamayan yıldız, duygusal bir konuşma yaptı.
Güçlü sesi ve duygusal şarkılarıyla tanınan İngiliz şarkıcı Adele, geçtiğimiz aylarda müziğe ara vereceğini açıklamıştı.
İngiliz şarkıcı, Las Vegas'daki "Weekends With Adele" adlı gösterisiyle sahnelere veda etti. Las Vegas'ta 100'üncü konserini veren Adele, 4 bin kişi kapasiteli Caesars Palace'da yaklaşık iki yıl boyunca müzikseverlerle buluştu.