Adele sahnelere veda etti

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sosyal medyada paylaşılan videolarda Adele'in konser sırasında duygusallaştığı ve sahnelere veda ederken ağladığı görülüyor. Şarkıcı "Bu konserler biteceği için çok üzgünüm ama gerçekleştiği için çok mutluyum" dedi.

Müzikle ilgili hiçbir planı olmadığını söyleyen 36 yaşındaki İngiliz sanatçı "Bu sahneyi çok özleyeceğim, sizi çok özleyeceğim. Bir daha ne zaman sahneye çıkmak isterim bilmiyorum" ifadelerini kullandı.