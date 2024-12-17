Adele'in şarkısının çalıntı olduğu iddia edildi: Ahmet Kaya'nın şarkısına da benzetilmişti
"Hello", "Someone Like You", "Skyfall" ve "When We Were Young" gibi şarkılarla tanınan Grammy ödüllü İngiliz sanatçı Adele'in şarkısının çalıntı olduğu iddia edildi. Aynı şarkı, daha önce Ahmet Kaya'nın bir şarkısına benzetilmişti.
İngiliz şarkıcı Adele, geçtiğimiz aylarda müziğe ara vereceğini açıklamıştı. İngiliz şarkıcı, Las Vegas'daki "Weekends With Adele" adlı gösterisiyle sahnelere veda etti.
Sahnelerden bir süre uzak duracağını açıklayan sanatçının 2015 tarihli "Million Years Ago" şarkısının çalıntı olduğu iddia ediliyor.