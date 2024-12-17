Adele'in şarkısının çalıntı olduğu iddia edildi: Ahmet Kaya'nın şarkısına da benzetilmişti

"Hello", "Someone Like You", "Skyfall" ve "When We Were Young" gibi şarkılarla tanınan Grammy ödüllü İngiliz sanatçı Adele'in şarkısının çalıntı olduğu iddia edildi. Aynı şarkı, daha önce Ahmet Kaya'nın bir şarkısına benzetilmişti.

Adele'in şarkısının çalıntı olduğu iddia edildi: Ahmet Kaya'nın şarkısına da benzetilmişti - 1

İngiliz şarkıcı Adele, geçtiğimiz aylarda müziğe ara vereceğini açıklamıştı. İngiliz şarkıcı, Las Vegas'daki "Weekends With Adele" adlı gösterisiyle sahnelere veda etti.

Sahnelerden bir süre uzak duracağını açıklayan sanatçının 2015 tarihli "Million Years Ago" şarkısının çalıntı olduğu iddia ediliyor.

N-LIFE HABERLERİ

Adele'in şarkısının çalıntı olduğu iddia edildi: Ahmet Kaya'nın şarkısına da benzetilmişti - 2

Brezilyalı bir yargıç, Adele'in"Million Years Ago" (Milyonlarca Yıl Önce) adlı şarkısının dünya çapında tüm platformlardan kaldırılmasına hükmetti.

Şarkı, Adele'in 25 adlı albümünde yer alıyor.

62 yaşındaki besteci Toninho Geraes, Adele'in "Mulheres" adlı şarkıyı kopyaladığını iddia ediyor ve İngiliz şarkıcıdan 160 bin dolar tazminat talep ediyor.

Geraes'in avukatı Fredimio Trotta, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Bu şarkı, Brezilya müziği için bir dönüm noktasıdır ve sıklıkla kopyalanmıştır" dedi.

Adele'in şarkısının çalıntı olduğu iddia edildi: Ahmet Kaya'nın şarkısına da benzetilmişti - 3

Ayrıca, Adele'nin plak şirketleri olan Sony ve Universal'ın Brezilya yan kuruluşları da 8 bin dolarlık ceza ile karşı karşıya.

Ancak müzik şirketlerinin karara itiraz etme seçeneği bulunuyor.

Adele'in şarkısının çalıntı olduğu iddia edildi: Ahmet Kaya'nın şarkısına da benzetilmişti - 4

AHMET KAYA'NIN ŞARKISI DA BENZETİLMİŞTİ

Adele yıllar önce benzer bir suçlamayla gündeme gelmişti.

Adele'in yine "Million Years Ago" adlı şarkısı, Ahmet Kaya'nın 1985 tarihli "Acılara Tutunmak" şarkısına benzetilmişti.

Adele'in şarkısının çalıntı olduğu iddia edildi: Ahmet Kaya'nın şarkısına da benzetilmişti - 5

HOLLYWOOD'U DA TERK ETMEYİ PLANLIYOR

Öte yandan,  Las Vegas'ta 100'üncü konserini veren Adele, 4 bin kişi kapasiteli Caesars Palace'da yaklaşık iki yıl boyunca müzikseverlerle buluştu. Daily Mail'in haberine göre, şarkıcı memleketi İngiltere'de daha fazla zaman geçirmeyi hedefliyor.

"Yurt özlemi çeken" şarkıcının, "Hollywood'da hayal kırıklığına uğradığı" için nişanlısı Rich Paul ile birlikte Londra'ya geri dönmeyi düşündüğü iddia edildi.

Adele'in şarkısının çalıntı olduğu iddia edildi: Ahmet Kaya'nın şarkısına da benzetilmişti - 6

36 yaşındaki İngiliz şarkıcı, spot ışıklarından uzakta olduğu bu dönemin tadını 8 yaşındaki oğlu Angelo ile memleketi Londra'da çıkarmayı planlıyor. Adele'in yaklaşık 220 milyon doları olduğu ve ev arayışına başladığı bildirildi. Şarkıcıya yakın kaynaklar, Adele'in  başkentte kendisi için "güzel ve güvenli" bir ev aradığını belirtti.

Kaynaklara göre, Adele sevgilisi ile paylaştığı 58 milyon dolarlık Beverly Hills malikanesini satmayı planlamıyor ancak yılın sadece bir kısmını Amerika'da geçirmek istiyor.

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