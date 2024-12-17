Adele'in şarkısının çalıntı olduğu iddia edildi: Ahmet Kaya'nın şarkısına da benzetilmişti

36 yaşındaki İngiliz şarkıcı, spot ışıklarından uzakta olduğu bu dönemin tadını 8 yaşındaki oğlu Angelo ile memleketi Londra'da çıkarmayı planlıyor. Adele'in yaklaşık 220 milyon doları olduğu ve ev arayışına başladığı bildirildi. Şarkıcıya yakın kaynaklar, Adele'in başkentte kendisi için "güzel ve güvenli" bir ev aradığını belirtti.

Kaynaklara göre, Adele sevgilisi ile paylaştığı 58 milyon dolarlık Beverly Hills malikanesini satmayı planlamıyor ancak yılın sadece bir kısmını Amerika'da geçirmek istiyor.