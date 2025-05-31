Adile filminde Hülya Koçyiğit’i canlandıracak isim belli oldu

"UMARIM HAKKINI VERMİŞİMDİR"

Adile filminde, sanatçı Ayşen Gruda'yı oyuncu Elif Nur Kerkük canlandırmaya hazırlanıyor. Kerkük, rolüne hazırlanırken yalnızca Gruda'nın filmlerini değil, skeçlerini ve röportajlarını da izlediğini belirterek, "Oynadığı ve ulaşabildiğim her şeyi izledim. Her rolde ayrı bir karaktere bürünmüş olması ve her karaktere işlediği farklı nüanslarıyla gerçekten inanılmaz." ifadesini kullandı.

Ayşen Gruda ile 2018'de bir projede birlikte çalıştıklarını aktaran Kerkük, "İlk defa bir role çalışırken gerçek birini canlandırmanın ne kadar keyifli ama bir o kadar da zor olduğunu fark ettim. Diksiyonunda zamanın getirdiği detaylar ve harfleri karakteristik söyleyişi üzerine oldukça dikkatle çalıştım. Umarım hakkını vermişimdir." değerlendirmesini yaptı.

Oyuncu, Babamın Ceketi, Lohusa ve Çarşı Pazar gibi yapımlarla tanınıyor.

Ayşen Gruda, 23 Ocak 2019'da 74 yaşındayken hayata veda etti, cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.