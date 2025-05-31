Adile filminde Hülya Koçyiğit’i canlandıracak isim belli oldu

Adile Naşit'in hayatını konu alan filmde usta oyuncu Hülya Koçyiğit’e hayat verecek isim açıklandı.

Adile filminde Hülya Koçyiğit’i canlandıracak isim belli oldu - 1

Adile Naşit'in hayatını ele alan BKM yapımı Adile filminde kadro şekillenmeye devam ediyor. Yönetmenliğini Çağan Irmak, başrolünü ise Meltem Kaptan'ın üstlendiği filmin çekimleri devam ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

Adile filminde Hülya Koçyiğit’i canlandıracak isim belli oldu - 2

Filmde, Adile Naşit'e Berlinale Gümüş Ayı ödüllü oyuncu Meltem Kaptan hayat verecek.

Adile filminde Hülya Koçyiğit’i canlandıracak isim belli oldu - 3

Filmde Hülya Koçyiğit’i canlandıracak isim belli oldu.

Adile filminde Hülya Koçyiğit’i canlandıracak isim belli oldu - 4

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Koçyiğit’e Berre Özkan hayat verecek.

Oyuncu son olarak Gelin Takımı adlı filmde rol almıştı.

Adile filminde Hülya Koçyiğit’i canlandıracak isim belli oldu - 5

KADRODA KİMLER VAR?

Kemal Sunal'a Berkay Tulumbacı'nın hayat vereceği Adile filminde Seda Bakan da Müjde Ar'ı oynayacak.

Adile filminde Hülya Koçyiğit’i canlandıracak isim belli oldu - 6

Nermin Yıldırım'ın senaryosunu kaleme aldığı merakla beklenen filmde usta oyuncu Münir Özkul'a ise Levent Can hayat verecek.

Ayşen Gruda'yı ise Elif Nur Kerkük canlandırırıken; Şevkiye May’a da Tülin Özen hayat verecek.

Adile Naşit’in ilk eşi Ziya Keskiner'i Serhat Tutumluer, oğlu Ahmet Keskiner‘i de Berke Karabıyık oynayacak.

Filmde Tarık Akan'ı Çetin Lale, Halit Akçatepe'yi Mustafa Ceyhan, Kartal Tibet'i ise Emre Taşkıran canlandıracak.

Adile filminde Hülya Koçyiğit’i canlandıracak isim belli oldu - 7

KAPLAN İLE BAKAN BİR ARADA

Öte yandan role hazırlık sürecinde usta oyuncu Müjde Ar ile bir araya gelen Seda Bakan, rol arkadaşıyla fotoğrafını paylaştı.

Adile filminin başrolü Meltem Kaplan ile poz veren Bakan paylaşımına "Dünyanın en yetenekli oyuncularından biriyle birlikteyim" notunu düştü.

Adile filminde Hülya Koçyiğit’i canlandıracak isim belli oldu - 8

"GÜLÜŞÜNE 2 HAFTA ÇALIŞTIM"

Filmin başrolünü üstlenen Meltem Kaplan, geçtiğimiz haftalarda filmle ilgili konuşmuş ve şöyle demişti:

"Önce birkaç meşhur sahnesini oynadım. Gülüşünü yaptım, bir şeyler yaptım, gönderdim. Uyup uymadığına baktılar. Enerjisi, görünüşü ne kadar benziyor deseler bile bu sonuçta oyunculuk, bir meslek... Mesela sadece gülüşüne 2 hafta çalıştım çünkü gülerken nefes de almıyor, çok enteresan bir gülüşü var. Onunla meşhur olması gayet normal. Sadece ona ait bir gülüşü var. Onun ses tonu benimkinden daha yüksek, onu yakalamak için onu izledim."

Adile filminde Hülya Koçyiğit’i canlandıracak isim belli oldu - 9

"UMARIM HAKKINI VERMİŞİMDİR"

Adile filminde, sanatçı Ayşen Gruda'yı oyuncu Elif Nur Kerkük canlandırmaya hazırlanıyor. Kerkük, rolüne hazırlanırken yalnızca Gruda'nın filmlerini değil, skeçlerini ve röportajlarını da izlediğini belirterek, "Oynadığı ve ulaşabildiğim her şeyi izledim. Her rolde ayrı bir karaktere bürünmüş olması ve her karaktere işlediği farklı nüanslarıyla gerçekten inanılmaz." ifadesini kullandı.

Ayşen Gruda ile 2018'de bir projede birlikte çalıştıklarını aktaran Kerkük, "İlk defa bir role çalışırken gerçek birini canlandırmanın ne kadar keyifli ama bir o kadar da zor olduğunu fark ettim. Diksiyonunda zamanın getirdiği detaylar ve harfleri karakteristik söyleyişi üzerine oldukça dikkatle çalıştım. Umarım hakkını vermişimdir." değerlendirmesini yaptı.

Oyuncu, Babamın Ceketi, Lohusa ve Çarşı Pazar gibi yapımlarla tanınıyor.

Ayşen Gruda, 23 Ocak 2019'da 74 yaşındayken hayata veda etti, cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Adile filminde Hülya Koçyiğit’i canlandıracak isim belli oldu - 10

Adile Naşit, 1976'da İşte Hayat adlı filmdeki rolüyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Unutulmaz oyuncu, 17 Haziran 1930'da doğduğu şehir İstanbul'da, 57 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Kalın bağırsak kanseri sonucu hayatını kaybeden Naşit'in cenaze töreni 13 Aralık 1987'de Şişli Cami'sinde düzenlenen törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

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