Adile filmine geri sayım: Vizyon tarihi belli oldu

YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ OYUNCULARINDAN OLDU

Adile Naşit, Türk tiyatrosunun "Komik-i Şehir" unvanlı tuluat ustası Naşit Bey ile sonradan Emel adını alan Amelya Hanım'ın kızı olarak17 Haziran 1930'da İstanbul'da dünyaya geldi.

Babasının vefatı sonrası oyuncu olmaya karar veren Naşit, birçok projede rol aldı. 1976'da "İşte Hayat" filmindeki rolüyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Oğlu Ahmet'in vefatının ardından çocuklara yönelen Naşit, yaptığı programlar çok sevilince "masalcı teyze" diye anılmaya başladı.

Daha çok Ertem Eğilmez ve Kartal Tibet filmlerinde rol alan usta isim, Münir Özkul ve Kemal Sunal ile kamera karşısına geçtiği filmlerle unutulmaz oldu.

Hababam Sınıfı, Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Aile Şerefi, Gülen Gözler, Neşeli Günler gibi filmlerle hafızalara kazınan Naşit, 1987 yılında kalın bağırsak kanseri sonucu 57 yaşında hayatını kaybetti.