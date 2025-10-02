Adile filmine geri sayım: Vizyon tarihi belli oldu

Yeşilçam'ın usta ismi Adile Naşit'in hayatını konu alan Adile filmi için geri sayım başladı. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin vizyon tarihi belli oldu.

Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği, usta oyuncu Adile Naşit'in hayatını konu alan "Adile" filmi için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Senaryosunu Nermin Yıldırım'ın kaleme aldığı filmde usta sanatçı Adile Naşit'in sahne ışıkları ardındaki gerçek hikayesi gözler önüne serilecek.

BİRÇOK EFSANE OYUNCUYA YER VERİLECEK

Meltem Kaptan’ın Adile Naşit'e hayat verdiği filmde; Serhat Tutumluer, Berke Karabıyık, Özgürcan Çevik, Bora Akkaş, Deniz Cengiz, Mehmet Avdan, Bülent Seyran, Tarık Ündüz, Seda Bakan, Levent Can, Tülin Özen, Elif Nur Kerkük gibi isimler Yeşilçam'ın usta sanatçılarını canlandıracak.

BKM'nin yapımcılığını üstlendiği Adile filminin vizyon tarihi belli oldu.

Merakla beklenen Adile filmi, 5 Aralık 2025 tarihinde vizyona girecek.

Filmin başrolü Meltem Kaptan'ın Naşit’in kendine has gülüşü ve enerjisini yansıtmak için uzun bir hazırlık sürecinden geçtiği biliniyor.

YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ OYUNCULARINDAN OLDU

 Adile Naşit, Türk tiyatrosunun "Komik-i Şehir" unvanlı tuluat ustası Naşit Bey ile sonradan Emel adını alan Amelya Hanım'ın kızı olarak17 Haziran 1930'da İstanbul'da dünyaya geldi.

Babasının vefatı sonrası oyuncu olmaya karar veren Naşit, birçok projede rol aldı. 1976'da "İşte Hayat" filmindeki rolüyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Oğlu Ahmet'in vefatının ardından çocuklara yönelen Naşit, yaptığı programlar çok sevilince "masalcı teyze" diye anılmaya başladı.

Daha çok Ertem Eğilmez ve Kartal Tibet filmlerinde rol alan usta isim, Münir Özkul ve Kemal Sunal ile kamera karşısına geçtiği filmlerle unutulmaz oldu.

Hababam Sınıfı, Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Aile Şerefi, Gülen Gözler, Neşeli Günler gibi filmlerle hafızalara kazınan Naşit, 1987 yılında kalın bağırsak kanseri sonucu 57 yaşında hayatını kaybetti.

