Adile filminin ekibi bir araya geldi

Tarık Akan'ı oynayan Çetin Lale, böyle bir projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yeşilçam'ın ışıklarında olmak, büyük ustalarla aynı projede yer almak tarif edilemez bir duygu. Bana çok yardımcı oldular." değerlendirmesinde bulundu.

Kemal Sunal'ı canlandıran Berkay Tulumbacı, Sunal'ı oynamanın hiç kolay olmadığına işaret ederek, "Çok heyecan verici bir konu. Tek bir cümleyle anlatabileceğim bir mevzu değil. Çok karışık duygular hissediyor insan." diye konuştu.