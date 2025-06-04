Adile filminin ekibi bir araya geldi
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Adile Naşit'in hayatı film oluyor. Çağan Irmak'ın yönetmen koltuğunda oturacağı filmin oyuncuları, merakla beklenen filmi anlattı.
Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği, usta oyuncu Adile Naşit'in hayatını konu alan "Adile" filmi Yeşilçam sinemasını beyaz perdeye taşıyacak.
Meltem Kaptan'ın başrol oynadığı BKM yapımı filmde, Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Gazanfer Özcan, Müjde Ar, Ayşen Gruda gibi Yeşilçam'ın önemli isimleri de canlandırılıyor.
Ses 1885 Tiyatrosu'nda düzenlenen basın toplantısında bir araya gelen oyuncular, set süreçleri ve karakterlere ilişkin açıklamalarda bulundu.