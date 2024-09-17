Adile Naşit heykelinin zilini çaldılar

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Adile Naşit'in Avcılar'daki heykelinde bulunan okul zili kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Avcılar Belediyesi zilin yenisinin yapılması için harekete geçti. İstanbul'da bulunamayan heykele uygun ölçü ve renkteki zil Amasya'da bulunarak yerine takıldı.

Adile Naşit heykelinin zilini çaldılar - 1

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Adile Naşit'in 'Hababam Sınıfı' filmlerinde canlandırdığı 'Hafize Ana' karakteriyle özdeşleşen heykelin elindeki okul zili kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

N-LIFE HABERLERİ

Adile Naşit heykelinin zilini çaldılar - 2

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Merkez mahallesinde bulunan heykeldeki zilin yerine yenisinin takılmasını istedi. Ancak zilin heykelle renk ve ölçü açısından uyumlu örneği İstanbul'da bulunamadı. 

Adile Naşit heykelinin zilini çaldılar - 3

Bunun üzerine Park ve Bahçeler Müdürlüğü Erol Mumcu Kültür ve Sanat Parkı'ndaki heykelden çalınan zilin temin edilmesi için çalışmalara başlandı. Amasya'daki bir ustaya yaptırılan okul zili, Avcılar'daki heykelin eline yerleştirildi.

Adile Naşit heykelinin zilini çaldılar - 4

Konuyla ilgili konuşan Park ve Bahçeler Müdürü Emre Remzi Gülşen, "Geçtiğimiz günlerde sanat parkımız içerisinde Türk sinemasının efsane isimlerinden Adile Naşit'e ait olan heykelimizde bir olumsuzluk yaşandığını tespit ettik. Hızlı bir şekilde zarar gören zilin yeniden temin edilerek ait olduğu yerde tekrardan halkla buluşmasını sağlıyoruz" dedi.

Adile Naşit heykelinin zilini çaldılar - 5

Yeni zili heykele takan Yusuf Biçer ise Amasya'dan özel olarak İstanbul'a geldi. Biçer, "Adile annemizin zilini çalmışlar, beni de aradılar. İstanbul'da bulamadılar, Amasya'da buldum getirdim. Zili, Adile annemizin eline yine taktık. Güzel de oldu" diye konuştu.

Adile Naşit heykelinin zilini çaldılar - 6

Biçer yeni zili taktıktan sonra Adile Naşit heykeliyle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Adile Naşit heykelinin zilini çaldılar - 7

ADİLE NAŞİT HAKKINDA

"Hafize Ana" ya da "şevkatli anne" karakterini canlandırdığı Yeşilçam filmlerinde, sık sık Münir Özkul ve Kemal Sunal ile başrolleri paylaşan ve unutulmaz filmlerde rol alan oyuncu Adile Naşit, 1987'de yaşamını yitirdi.

Gerçek adı Adela Özcan olan sanatçı, Türk tiyatrosunun tuluat ustası ve "Komik-i Şehir" unvanlı Naşit Bey ile sonradan Emel adını alan Amelya Hanım'ın kızı olarak, 17 Haziran 1930'da İstanbul'da doğdu.

Adile Naşit, 1976'da "İşte Hayat" adlı filmdeki rolüyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Ertem Eğilmez ve Kartal Tibet filmlerinde rol alan sanatçının, Münir Özkul ve Kemal Sunal ile oynadıkları filmler halen Türk televizyonlarının en çok izlenen yapılmarı arasında yer alıyor.

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