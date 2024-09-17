Adile Naşit heykelinin zilini çaldılar
Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Adile Naşit'in Avcılar'daki heykelinde bulunan okul zili kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Avcılar Belediyesi zilin yenisinin yapılması için harekete geçti. İstanbul'da bulunamayan heykele uygun ölçü ve renkteki zil Amasya'da bulunarak yerine takıldı.
Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Adile Naşit'in 'Hababam Sınıfı' filmlerinde canlandırdığı 'Hafize Ana' karakteriyle özdeşleşen heykelin elindeki okul zili kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.