Adıyaman'da 1600 yıllık 27 iskelet bulundu

Müze Müdürlüğü yetkilileri, ele geçirilen iskeletleri uzmanlar tarafından alandan kurtardı. Kaya mezarlarında ayrıca kültür varlığı olarak sağlam durumda 3 ağırşak ve kırılmış durumda gözyaşı şişelerine rastlandığı bildirildi.