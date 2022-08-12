Afrodisias'ın 'gizemli evinde' kazılar başladı

Döneminin en iyileri arasında gösterilen 30 bin kişilik stadyum başta olmak üzere Roma'nın ihtişamını yansıtan şehir havuzu, Tetrapylon Kapısı (fotoğrafta), Sebasteion Tapınağı, antik tiyatro ve hamam gibi yapılar, ziyaretçilerin ilgi gösterdiği alanlar oluyor.

İşte kazı çalışmalarının devam ettiği Afrodisias Antik Kenti'nden görüntüler...