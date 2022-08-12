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Afrodisias'ın 'gizemli evinde' kazılar başladı

Haberler - Anadolu Ajansı | 12.08.2022 - 15:51 - Son Güncelleme : 12.08.2022 - 15:55

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Afrodisias Antik Kenti'nin bilinen en büyük evinin olduğu alanda, kazı çalışmaları 36 yıl aradan sonra yeniden başladı.

Afrodisias'ın 'gizemli evinde' kazılar başladı - 1

Afrodisias Antik Kenti'nde kazılar 36 sene sonra yeniden başladı.

Afrodisias'ın 'gizemli evinde' kazılar başladı - 2

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan antik kentte başlayan kapsamlı çalışmalar, ‘Kibele Evi’nin bulunduğu alanı da içine alıyor.

Afrodisias'ın 'gizemli evinde' kazılar başladı - 3

Antik kentteki çalışmalar, Kibele heykelciğinin bulunduğu milattan sonra 5. ve 6. yüzyıllara tarihlenen evin çevresinde devam ediyor.

Afrodisias'ın 'gizemli evinde' kazılar başladı - 4

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki antik kentte ilk kazılar, 1904'te Fransız mühendis Paul Gaudin tarafından yapıldı.

Afrodisias'ın 'gizemli evinde' kazılar başladı - 5

Bölgedeki kapsamlı arkeolojik çalışmalar ise 1961-1990 yıllarında Prof. Dr. Kenan Erim öncülüğünde gerçekleştirildi.

Afrodisias'ın 'gizemli evinde' kazılar başladı - 6

Erim'in 1990'da vefatının ardından kazılar, görevi devralan Oxford Üniversitesinden Prof. Dr. Roland R. R. Smith başkanlığında sürdürülüyor.

Afrodisias'ın 'gizemli evinde' kazılar başladı - 7

Döneminin en iyileri arasında gösterilen 30 bin kişilik stadyum başta olmak üzere Roma'nın ihtişamını yansıtan şehir havuzu, Tetrapylon Kapısı (fotoğrafta), Sebasteion Tapınağı, antik tiyatro ve hamam gibi yapılar, ziyaretçilerin ilgi gösterdiği alanlar oluyor.

İşte kazı çalışmalarının devam ettiği Afrodisias Antik Kenti'nden görüntüler...

Afrodisias'ın 'gizemli evinde' kazılar başladı - 8
Afrodisias'ın 'gizemli evinde' kazılar başladı - 9
Afrodisias'ın 'gizemli evinde' kazılar başladı - 10
Afrodisias'ın 'gizemli evinde' kazılar başladı - 11
Afrodisias'ın 'gizemli evinde' kazılar başladı - 12
Afrodisias'ın 'gizemli evinde' kazılar başladı - 13
Afrodisias'ın 'gizemli evinde' kazılar başladı - 14
Afrodisias'ın 'gizemli evinde' kazılar başladı - 15

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