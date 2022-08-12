Afrodisias'ın 'gizemli evinde' kazılar başladı

Haberler - Anadolu Ajansı | 12.08.2022 - 15:51 - Son Güncelleme : 12.08.2022 - 15:55
Afrodisias Antik Kenti'nde kazılar 36 sene sonra yeniden başladı.
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan antik kentte başlayan kapsamlı çalışmalar, ‘Kibele Evi’nin bulunduğu alanı da içine alıyor.
Antik kentteki çalışmalar, Kibele heykelciğinin bulunduğu milattan sonra 5. ve 6. yüzyıllara tarihlenen evin çevresinde devam ediyor.
Aydın'ın Karacasu ilçesindeki antik kentte ilk kazılar, 1904'te Fransız mühendis Paul Gaudin tarafından yapıldı.
Bölgedeki kapsamlı arkeolojik çalışmalar ise 1961-1990 yıllarında Prof. Dr. Kenan Erim öncülüğünde gerçekleştirildi.
Erim'in 1990'da vefatının ardından kazılar, görevi devralan Oxford Üniversitesinden Prof. Dr. Roland R. R. Smith başkanlığında sürdürülüyor.
Döneminin en iyileri arasında gösterilen 30 bin kişilik stadyum başta olmak üzere Roma'nın ihtişamını yansıtan şehir havuzu, Tetrapylon Kapısı (fotoğrafta), Sebasteion Tapınağı, antik tiyatro ve hamam gibi yapılar, ziyaretçilerin ilgi gösterdiği alanlar oluyor.
İşte kazı çalışmalarının devam ettiği Afrodisias Antik Kenti'nden görüntüler...