Agatha Christie'nin romanlarındaki ırkçı ifadeler çıkarıldı

"KIZILDERİLİ ÖFKESİ" YERİNE SADECE "ÖFKESİ" YAZIYOR

Kitap ayrıca artık bir kadın karakteri "bir heykeltıraşın hoşuna gidecek siyah mermerden bir gövdeye sahip" olarak tanımlayan bir ifadeye de yer vermiyor.

Bir başka Cristie eserinde, bir öfke nöbeti geçiren Hintli bir yargıç karakterini anlatırken kullanılan "onun Kızılderili öfkesi" yerine sadece "öfkesi" ifadesi kullanıldı.