It Ends With Us (Bizimle Başladı Bizimle Bitti)



Başrollerinde Blake Lively ile Justin Baldoni'nin yer aldığı It Ends With Us, Collen Hoover'ın çok satan romanından uyarlandı.

Film, travmalarını geride bırakıp bir çiçekçi dükkanı sahibi olma hayalinin peşinden koşmak için Boston'a taşınan Lily Bloom'u konu alıyor. Justin Baldoni'nin yönetmen koltuğunda oturduğu film 16 Ağustos'ta sinemalarda.