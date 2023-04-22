"Ah O Eski Milli Bayramlar" sergisi Pembe Köşk'te ziyarete açıldı

Bu yıl çok büyük acıların yaşandığını belirten Toker, "Hepsini yüreğimizde hissederek bu bayramları, eski bayramları hatırlatmakta, beraberce sizlerle hatırlamakta fayda görüyoruz. Onun için böyle bir sergi açtık. Burada hem 23 Nisan'la ilgili hem 19 Mayıs'la ilgili Atatürk döneminden kalan yani ilk bayramlarımızdan itibaren burada yapılan, Ankara'da yapılan törenler, resimler, yaşananlar, onların hepsini, elimizde olanlarla, sizlere yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.