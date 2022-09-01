Ahşap ustasının kızı babasının izinde

Ahşap kokusunun kendisine yaşam sevinci verdiğini, babasının mesleğini devam ettirecek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Güler, ahşapla çocukluktan bu yana iç içe olduğunu, bu sanatı seçmesinin doğal bir süreç olduğunu ifade etti.

Babasının cesaretlendirmesiyle çocukluktan bu yana çeşitli denemeler yaptığını aktaran Güler işin içine girdiğinde oymacılığın göründüğü kadar zor olmadığını fark ettiğini dile getirdi.