Ahu Tuğba son yolculuğuna uğurlandı: Yüreği gibi güzel bir insandı

"GERÇEK SAHİBİNE YOLLADIK"

Cenaze töreninde konuşan manken ve oyuncu Yaşar Alptekin, "Her şeyden önce şunu bilmemiz lazım; ondan geldik ona gideceğiz. Her canlı ölümü tadacaktır. Her canlı önümü tadacaktır derken burada bir şifre var. Her canlı ölecektir demiyor, tadacaktır diyor. Dolayısıyla Rabbim geride kalan sevdiklerine sabır ihsan eylesin. Rabbim onu cennetine nail eylesin. Peygamberimize komşu eylesin, günahları varsa eğer Rabbim affetsin inşallah. Güzel bir insandı. Şimdi gerçek sahibine yolladık, sıra yavaş yavaş bize geliyor" dedi.