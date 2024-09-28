Ahu Tuğba son yolculuğuna uğurlandı: Yüreği gibi güzel bir insandı

"50 YIL ONUNLA ÇOK GÜZEL DOSTLUKLARIM GEÇTİ"

Nuri Alço ise "Türk sinemasının gerçekten çok değerli bir oyuncusunu, artistini kaybettik. Ahu Tuğba, gerçekten yüreği gibi güzel, dürüst, doğrucu, hiçbir şeyden korkmayan bir insandı. Birçok filmlerde beraber oynadık. Her evden çıkışında dualarını eksik etmezdi. Benim en son hastalığımda bile kendisi aradı, göz yaşlarıyla dualarını yaptı. Ne yazık ki ölüm haberini alınca şok olduk. Güzel bir insandı, KOAH hastalığı vardı, nefes alamıyordu. Zaten burnunda et vardı, ondan da bir sorun yaşıyordu. Son anda işte trafik kazasında kemiklerini, kaburgalarını kırmasından dolayı nefes almakta daha güçlük çekiyordu. 10-15 gün içerisinde buraya gelecekti. Kısmet olmadı gelmesi, güzel bir insanımızı kaybettik. Benim 50 yıl onunla çok güzel dostluklarım geçti. Sahne hayatlarını mı anlatayım, film setlerindeki anılarımızı mı anlatayım, Türkiye'de korkusuz dediğim zaman aslanla gezerdi, aslan yetiştirirdi. Kulüplere falan aslanla giderdi, böyle bir insandı. Türkiye'de onun gibi sinema sanatçısı 3 4 tane lüks makam arabası olup, 25 metre uzunlukta teknesi olan ilk kadın sanatçıdır. Biz 30 senelik abi-kardeş gibi 50 sene yaşadık kendisiyle. Annesi zaten bana emanet etmişti, ne dersem sözümden çıkmazdı. Güzel bir insandı onu kaybettik. Çok genç yaşta kaybettik. Kader, bir şey diyemiyoruz. Nurlar içerisinde yatsın, toprağı bol olsun. Başımız sağ olsun" dedi.