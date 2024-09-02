Ahu Tuğba'nın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu
Ünlü sinema oyuncusu ve sanatçı Ahu Tuğba 69 yaşında hayatını kaybetti. Tuğba'nın vefatının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı.
ABD'de yaşayan 69 yaşındaki Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Ahu Tuğba, Miami'deki evinde hayata gözlerini yumdu. Ahu Tuğba, bir süredir ileri seviye astımla mücadele ediyordu.
Oyuncu, geçtiğimiz nisan ayında da trafik kazası geçirmiş, 8 saatlik operasyonun ardından 3 hafta yoğun bakımda tedavi görmüştü.
Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, Ahu Tuğba'nın cenazesinin Miami'den İstanbul'a getirilmesi için belediye birimleri ile irtibata geçildiğini açıkladı.