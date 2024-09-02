Ahu Tuğba'nın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

Ünlü sinema oyuncusu ve sanatçı Ahu Tuğba 69 yaşında hayatını kaybetti. Tuğba'nın vefatının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı.

Ahu Tuğba'nın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 1

ABD'de yaşayan 69 yaşındaki Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Ahu Tuğba, Miami'deki evinde hayata gözlerini yumdu. Ahu Tuğba, bir süredir ileri seviye astımla mücadele ediyordu.

Oyuncu, geçtiğimiz nisan ayında da trafik kazası geçirmiş, 8 saatlik operasyonun ardından 3 hafta yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, Ahu Tuğba'nın cenazesinin Miami'den İstanbul'a getirilmesi için belediye birimleri ile irtibata geçildiğini açıkladı.

N-LIFE HABERLERİ

Ahu Tuğba'nın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 2

Ahu Tuğba'nın ölüm haberini Nuri Alço duyurdu. Alço, "Kızı Anjelik ile görüştüm. Maalesef çok üzgünüm. Ahu'muzu kaybettik" ifadelerini kullandı.

Ahu Tuğba'nın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 3

ZERRİN ÖZER

"Henüz girdim buraya, şu an öğrendim! Ahu Tuğba... Çok üzgünüm... Birer birer gidiyor herkes."

Ahu Tuğba'nın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 4

HAKAN URAL

"Allah rahmet eylesin"
Ahu Tuğba'nın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 5

MELEK BAYKAL

"Mekanınız nur olsun"
Ahu Tuğba'nın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 6

ALP BALKAN

Ahu Tuğba'nın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 7

PINAR ALTUĞ ATACAN

Ahu Tuğba'nın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 8

AHU TUĞBA KİMDİR?

Ahu Tuğba Türk sinema uyuncusu. İstanbul'da dünyaya geldi, İstanbul Amerikan Kız Lisesi'nden (Robert Kolej kız lisesi bölümü) mezundur.

Kanada'da Concordia Üniversitesi'nde İngilizce eğitime başladı ancak tamamlamadı. İlk rolünü 1974 yılında bir filmde oynadı, 1970'lerin sonlarına doğru Türk sinemasına adım attı. 1980'lerin başında Yeşilçam'da üne kavuştu. 1987 yılında bir de müzik albümü çıkardı.

Ahu Tuğba, bir çoçuk annesidir.

1955 doğumlu Ahu Tuğba, "Derviş Bey", "Dokunmayın Şabanıma", "Banker Bilo" ve "Taçsız Kraliçe" filmlerindeki rolüyle hafızalara kazınmıştı.

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