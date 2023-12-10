Aizanoi'de Afrodit ve Dionysos'a ait yeni heykel başları bulundu
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde, Koca Çay'da yürütülen kazı çalışmalarında, mitolojide aşk ve güzellik tanrıçası olarak bilinen Afrodit'in heykel başının ikincisi, şarap tanrısı Dionysos'un ise üçüncü heykel başı gün ışığına çıkarıldı.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan Aizanoi Antik Kenti'ndeki kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu ve Kütahya Valiliğinin desteğiyle, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından Gürok Turizm ve Madencilik AŞ ile Halk Yatırım sponsorluğunda sürdürülüyor. Bu sezon kazı çalışmaları ağırlıklı olarak agora (çarşı) ve Koca Çay'da yapıldı.