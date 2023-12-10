Aizanoi'de Afrodit ve Dionysos'a ait yeni heykel başları bulundu

"HEYKEL BAŞLARI OLDUKÇA GÜZEL KORUNMUŞ VAZİYETTE"

Prof. Dr. Coşkun, köprünün enkazının kazılması esnasında çok sayıda heykel parçalarını gün yüzüne çıkardıklarını ifade etti.

Bunlar arasında bazılarının daha önemli parçalar olduğunu anlatan Coşkun, şöyle konuştu:

"Bu sezon bizi heyecanlandıran en önemli gelişme; mitolojide aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit heykel başı ile şarap tanrısı Dionysos heykel başının yenilerini ortaya çıkarmamız oldu. Çayda bugüne kadar yaptığımız kazı çalışmalarında 100'ü aşkın heykel parçasıyla karşılaştık. Bulunan başların bazılarının 2-3 metre uzunluğundaki heykellere ait olduğu anlaşılmaktadır. İlkini 3 yıl önce ortaya çıkardığımız bu heykel başları oldukça güzel korunmuş vaziyette. Yaptığımız kazı çalışmalarında, toplamda 2 Afrodit, 3 Dionysos heykel başını çıkarmayı başarmış olduk."