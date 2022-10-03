Akademi'den Marlon Brando yerine Oscar'ı reddetmek üzere sahneye çıkan Sacheen Littlefeather hayatını kaybetti

1973 yılında Marlon Brando'nun Baba filmiyle kazandığı Oscar'ı reddetmek üzere sahneye çıkan Sacheen Littlefeather 75 yaşında hayatını kaybetti.
Meme kanseriyle mücadele ettiği bilinen Littlefeather'ın ölüm haberini Oscar Ödülleri'ni dağıtan Akademi yayınladı.
Marlon Brando, Baba (The Godfather) filmiyle 1973 yılında kazandığı Oscar ödülünü reddetmiş, kendisine verilen ödülü reddettiğini açıklaması için törende 26 yaşındaki Sacheen Littlefeather’in sahneye çıkmasını istemişti
Brando, ABD film sektörünün, Kızılderilileri barbar ve cani göstermesini protesto ederek, yerine bir Kızılderiliyi göndermiş ve ödülü reddetmişti. Brando’nun protestosunun öznesi olarak sahneye çıkan Littlefeather, yuhalamalarla ve ırkçı söylemlerle karşı karşıya kalmıştı.
Oscar törenlerini düzenleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, haziran ayında 50 yıl sonra Littlefeather’a resmi olarak özür dilediğini içeren bir mektup göndermişti.
Akademi Başkanı David Rubin, yaptığı açıklamada, "Maruz kaldığınız suistimal yersiz ve haksızdı. Yaşadığınız duygusal yük ve sektörümüzde kendi kariyerinizin maliyeti onarılamaz” diye yazdı. Rubin ayrıca, “Gösterdiğiniz cesaret çok uzun zamandır kabul görmedi. Bunun için hem en derin özürlerimizi hem de en içten hayranlığımızı sunuyoruz” dedi.
Kendisi için Los Angeles’taki Akademi Müzesi’nde düzenlenen “An Evening with Sacheen Littlefeather” adlı özel etkinliğe katılan Littlefeather, “Bu özrü kabul etmek için buradayım. Sadece benim değil, tüm milletlerimizin de bu gece bu özrü duyması ve hak etmesi gerektiğini bilerek kabul ediyorum” dedi.
Littlefeather, "Şimdi, seyirciler arasındaki tüm Hintlilerin ayağa kalkmasını istiyorum," dedikten sonra, "İnsanlarımıza bakın, birbirinize bakın ve hepimiz hayatta kalanlar olarak durduğumuz için gurur duyun" ifadesini kullandı
Littlefeather sözlerini "Lütfen, ben öldüğümde, gerçeğinizi her savunduğunuzda, benim sesimi, milletlerimizin ve halkımızın sesini canlı tutacağınızı her zaman hatırlatın. Ben Sacheen Littlefeather olarak kalacağım. Teşekkürler" diye tamamladı.
75 yaşında hayatını kaybeden Littlefeather, o zamanlar Oscar’da sahne alan ilk Amerikan yerlisi olmuştu. Oyuncular sendikasının bir üyesi olan Littlefeather, 60 saniye süren ikonik konuşmasında Amerikan yerlilerine karşı eğlence sektöründe yer alan önyargıları yeren bir konuşma yapmış, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Merhaba ben bir Apaçi'yim, aynı zamanda Amerika Yerlilerinin Olumlu Temsili Ulusal Komitesi'nin başkanıyım. Bu akşam Marlon Brando'yu temsilen buradayım. Sizinle şu an zaman kısıtı dolayısıyla paylaşamayacağım bu konuşmayı iletmemi benden istedi. Bu konuşmayı çıkışta basınla paylaşmaktan memnuniyet duyacağım. Maalesef Brando ödülü kabul etmeyeceğini söyledi. Ve bunun sebebi ise film endüstrisinin Amerika yerlilerine davranış biçimi olarak gösteriliyor. Umarım akşamınızı berbat etmiyorumdur, gelecekte kalplerimiz ile aklımız sevgi ve cömertlikle bir araya gelir. Marlon Brando adına teşekkürlerimi sunarım.”
Kanser hastası olduğu için çok nadir röportaj veren Littlefeather, özür mektubu sonrası, “Biz yerliler çok sabırlı insanlarızdır, sadece 50 yıl beklemek zorunda kaldım! Espri yeteneğimizi her zaman canlı tutmamız gerek, hayatta kalmamızın yolu bu” demişti.
Littlefeather ayrıca, "Bu bir rüyanın gerçekleşmesi. 50 yıl önce Akademi Ödülü'nü kabul etmediğimden bu yana ne kadar çok şeyin değiştiğini görmek son derece yüreklendirici” ifadesini kullanmıştı.
Littlefeather, kendisine saldırmak üzere sahneye gelen oyuncu John Wayne’in zorla engellendiğini ve hükümetin yer aldığı herhangi bir programı kapatmayı tehdit ettiği için iş bulmasının engellediğini aktarmıştı.