Akademi'den Marlon Brando yerine Oscar'ı reddetmek üzere sahneye çıkan Sacheen Littlefeather hayatını kaybetti

ÖZRÜ KABUL ETTİ

Kendisi için Los Angeles’taki Akademi Müzesi’nde düzenlenen “An Evening with Sacheen Littlefeather” adlı özel etkinliğe katılan Littlefeather, “Bu özrü kabul etmek için buradayım. Sadece benim değil, tüm milletlerimizin de bu gece bu özrü duyması ve hak etmesi gerektiğini bilerek kabul ediyorum” dedi.

Littlefeather, "Şimdi, seyirciler arasındaki tüm Hintlilerin ayağa kalkmasını istiyorum," dedikten sonra, "İnsanlarımıza bakın, birbirinize bakın ve hepimiz hayatta kalanlar olarak durduğumuz için gurur duyun" ifadesini kullandı