Akasyalar Açarken filmiyle Yeşilçam'a adım attı: İşte Filiz Akın'ın hayat hikayesi

PEK ÇOK SİNEMA YILDIZI GİBİ SAHNEYE ÇIKTI

Akın, Yeşilçam'ın karanlık döneminde 1979'da pek çok sinema yıldızı gibi sahneye çıktı. Kalabalık kadrolu fuar gazinolarında yer alan Akın, alaturka parçalar seslendirdi.

Bir gazino çıkışında bıçaklanan Akın, o günlere dair Nebil Özgentürk'ün "Bir Yudum İnsan" belgeselinde, "Eşimden ayrılmıştım ve kendi ayaklarımın üstünde durmak istiyordum. Onun için hayatımızı garanti edecek rakamlar vardı. Bir yerde de bu ayıp bir şey değildi. Sahnede bir renk oldum. Hiçbir zaman kendimi şarkıcı olarak görmedim. Çok da bayıldığım bir evre değildi. Konuşmak bile istemediğim bir devre." ifadelerini kullanmıştı.

Akın, televizyonda "Geçmiş Bahar Mimozaları" ve "Gün Akşam Oldu" dizilerinde de rol aldı.

2002'DE KANSERE YAKALANDI

İş adamı Leon Bubi Rubinstein'le de 1982 -1993 yılları arasında evli kalan Akın, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Sönmez Köksal ile yaptığı evliliği yaşamının sonuna kadar sürdürdü. Köksal'ın Paris Büyükelçisi olarak atanmasıyla Filiz Akın da bir dönem Paris'e taşındı ve burada kültür elçisi olarak çeşitli etkinliklere katıldı.

Usta sanatçı, 2002 yılında nazofarenks kanserine yakalandı, Teksas Üniversitesine bağlı MD Anderson Kanser Merkezi'nde tedavi oldu ve kanseri yendi. Akın'ın bu hastalık sonucu ses telleri ve ses tonu ciddi zarar gördü.

Kansere karşı destek amaçlı "sarı bilezik", "mavi bilezik" gibi kampanyalar başlatan Akın'ın bu çalışmaları çok başarılı oldu. Akın, ayrıca onursal başkanlığını yaptığı merkezi ABD'de olan Starkey İşitme Vakfı bünyesinde "Türkiye'de İşitmeyen Kalmasın" adlı bir kampanya başlatıp yürüttü ve sosyal güvencesi olmayan 2 bin civarı çocuğu işitme cihazı sahibi yaptı.

Akın'ın, 2004-2007 yılları arasında da Sabah gazetesinde köşe yazıları yayınlandı. 2006'da Beypazarı'nda 3 yaşına kadar yaşadığı konağın bulunduğu sokağa belediye meclisi tarafından "Filiz Akın Sokak" ismi verildi.

Sanatçı, 2008'de Kanal 1 televizyonunda "Filiz Akın'la Sohbetler" programını, 2009'da Habertürk TV'de "Filiz Akın'la Hafta Sonu Sohbetleri" programını sundu.

"Güzelliklere Merhaba", "Hayata Merhaba", "Güzellik, Zayıflama ve Genç Kalma Üzerine" ve "Lezzete Merhaba" kitaplarını kaleme alan Akın, 1 Eylül 2024'ten bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar nedeniyle Bodrum'da tedavi gördü. Durumunun ağırlaşması nedeniyle bu yıl ocak ayında tedavisine İstanbul'da devam edildi.

Filiz Akın, 21 Mart 2025'te İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi ertesi gün Aşiyan Mezarlığı'nda vasiyeti gereği sadece aile mensuplarının katılımıyla toprağa verildi.