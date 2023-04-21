Al Pacino reddetti, rol Harrison Ford'un oldu: Kariyerini bana borçlu

Hollywood'un usta oyuncularından Al Pacino, katıldığı bir programda kariyerine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
82 yaşındaki oyuncu, The Godfather (Baba) filminden neredeyse kovulacağını söyledi.
Oyuncu, yönetmen Francis Ford Coppola ile oynadığı karakter konusunda tartışma yaşadığını ve bir noktada kariyerinin biteceğini sandığını söyledi.
Coppola'nın kendisine "Sana çok inanıyorum ve beni hayal kırıklığına uğratıyorsun" dediğini hatırlayan Pacino, canlandırdığı Michael karakterinin polisi vurduğu sahnedeki performansı sayesinde filmde oynamaya devam ettiğini söyledi.
Reddettiği roller hakkında konuşan usta oyuncu, ünlü Star Wars serisinden kendisine teklif geldiğini söyledi.
Oyuncu, "Bana Star Wars filminin senaryosunu uzattılar ve çok fazla para teklif ettiler. Senaryoyu okudum ama pek anlamadım. Ben de yapamayacağımı söyledim. Böylece Harrison Ford'a bir kariyer vermiş oldum" ifadelerini kullandı.
Harrison Ford'un hayat verdiği Han Solo karakteri oyuncunun kariyerinin dönüm noktası oldu. Oyuncunun yıldızı daha sonra Indiana Jones serisiyle parladı.