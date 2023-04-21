Al Pacino reddetti, rol Harrison Ford'un oldu: Kariyerini bana borçlu

O ROLÜ REDDETTİ

Reddettiği roller hakkında konuşan usta oyuncu, ünlü Star Wars serisinden kendisine teklif geldiğini söyledi.

Oyuncu, "Bana Star Wars filminin senaryosunu uzattılar ve çok fazla para teklif ettiler. Senaryoyu okudum ama pek anlamadım. Ben de yapamayacağımı söyledim. Böylece Harrison Ford'a bir kariyer vermiş oldum" ifadelerini kullandı.