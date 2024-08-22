Alain Delon’un ailesi, aktörün vasiyetini yerine getirmeyecek: "Köpeği uyutulmayacak"
Fransız sinemasının efsanesi Alain Delon 88 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu, köpeği Loubo ile gömülmek istediğini söylemişti. Delon'un ailesi, oyuncunun vasiyetini yerine getirmeyeceklerini açıkladı.
"KÖPEKLERİMLE BİRLİKTE GÖMÜLMEK İSTİYORUM"
Fransız sinemasının altın çağının yıldız ismi Alain Delon 88 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun sağlığı, 2019'da felç geçirmesinin ardından son yıllarda daha kötüye gitmişti.
Ulusal bir anma töreni istemediğini daha önce açıkça belirten Delon, "Kamuya açık bir cenaze töreni istemiyorum" demişti.
Delon, Fransa'nın merkezindeki Douchy'de, öldüğü evinde, köpeklerinin yanına gömülmek istediğini "Köpeklerimle birlikte gömülmek istiyorum. Başka hiçbir şey umurumda değil, sadece onlarla birlikte olmak istiyorum" sözleriyle ifade etmişti.