Alain Delon'un cenaze töreninde "katı kurallar" uygulanacak

Fransız sinemasının efsanesi Alain Delon 88 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu, köpeği Loubo ile gömülmek istediğini söylemiş ancak Delon'un ailesi, oyuncunun vasiyetini yerine getirmeyeceklerini açıklamıştı. Delon'un cenaze törenine dair detaylar belli oldu.

Alain Delon'un cenaze töreninde "katı kurallar" uygulanacak - 1

"KÖPEKLERİMLE BİRLİKTE GÖMÜLMEK İSTİYORUM"

Fransız sinemasının altın çağının yıldız ismi Alain Delon 88 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun sağlığı, 2019'da felç geçirmesinin ardından son yıllarda daha kötüye gitti. Ulusal bir anma töreni istemediğini daha önce açıkça belirten Delon, "Kamuya açık bir cenaze töreni istemiyorum" demişti.

Delon, Fransa'nın merkezindeki Douchy'de, öldüğü evinde, köpeklerinin yanına gömülmek istediğini "Köpeklerimle birlikte gömülmek istiyorum. Başka hiçbir şey umurumda değil, sadece onlarla birlikte olmak istiyorum" sözleriyle ifade etmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Alain Delon'un cenaze töreninde "katı kurallar" uygulanacak - 2

AKTİVİSTLER TEPKİ GÖSTERDİ

Ünlü aktör ayrıca, 10 yaşındaki Belçika Malinois cinsi köpeği Loubo'nun uyutulmasını ve Loiret'teki Douchy köyündeki mezarlığa kendisiyle birlikte gömülmesini istemişti. Ancak Alain Delon'un evcil köpeğinin uyutulması ve kendisiyle birlikte gömülmesi isteği, hayvan hakları aktivistlerinin tepkisi sonrası çocukları tarafından reddedildi.

"KÖPEK UYUTULMAYACAK"

Delon'un ölümünün ardından, aktivistler , Loubo'nun öldürülmesinden duydukları dehşeti dile getirdiler ve Belçika Malinois cinsi köpeğe yeni bir yuva bulmayı teklif ettiler.

Brigitte Bardot Vakfı'nın sözcüsü "Az önce oyuncunun kızı Anouchka Delon'u aradım ve bana Loubo'nun ailenin bir parçası olduğunu ve uyutulmayacağını söyledi. Köpek uyutulmayacak" ifadelerini kullandı.

Alain Delon'un cenaze töreninde "katı kurallar" uygulanacak - 3

CENAZE DETAYLARI BELLİ OLDU

The Guardian'ın haberine göre, Delon'un cenazesinde "katı kurallar" uygulanacak.

Alain Delon, üç çocuğunun isteği üzerine oyuncunun kır evinin arazisine gömülecek.

Valilikten alınan özel izinle, Delon, 1970'lerde satın aldığı ve öldüğü yer olan Douchy'deki mülküne inşa ettirdiği şapele defnedilecek. Şapel, çoğunluğu ormanlık olan arazideki bir mezarlıkta yer alıyor ve Delon, evcil köpeklerinden en az 35'ini buraya gömmüştü.

Alain Delon'un cenaze töreninde "katı kurallar" uygulanacak - 4

FOTOĞRAF ÇEKMEK YASAK

Törene 40 kişilik bir grup davet edildi ve fotoğraf çekmemeleri söylendi.

Cenaze törenine katılanların cep telefonlarını plastik torbalara koymaları istenecek ve fotoğraf çekilmesine izin verilmeyecek.

Valilik, uçak ve dronların mülkün üzerinden uçmasını yasakladı.

Alain Delon'un cenaze töreninde "katı kurallar" uygulanacak - 5

"GURUR DUYABİLECEĞİM BİR ŞEY VARSA, O DA KARİYERİMDİR"

Delon, 1999'da oyunculuk kariyerine son vereceğini duyurmuştu ancak aynı yıl Bertrand Blier'in "Les Acteurs" filminde rol alarak kariyerine devam etti. Daha sonra birkaç televizyon dizisinde rol aldı. 2022'de, emekli olmadan önce yaptığı son filmde, Patrice Leconte'nin yönettiği "The Empty House" filminde Juliette Binoche ile birlikte rol aldı.

Delon, Ağustos 2002'de L'Humanite Hebdo dergisine "Beni asla yaşlı ve çirkin görmeyeceksiniz çünkü ya daha erken giderim ya da ölürüm" demişti. Delon, 2019'da Cannes Film Festivali'nde "Eminim ki gurur duyabileceğim bir şey varsa, o da kariyerimdir" demişti.

Alain Delon'un cenaze töreninde "katı kurallar" uygulanacak - 6

ALAIN DELON KİMDİR?

8 Kasım 1935 tarihinde dünyaya gelen Alain Fabien Maurice Marcel Delon, Avrupa'nın en önemli aktörlerinden biri olarak bilinir. 1960'lardan ve 1970'lerden seks sembollerini ekranlara getiren Delon, Rocco and His Brothers (1960), Plein Soleil (1960), L'Eclisse (1962), The Leopard (1963), The Yellow Rolls-Royce (1965), Lost Command (1966) ve Le Samouraï (1967) gibi filmlerde büyük beğeni topladı.

Delon, kariyeri boyunca Luchino Visconti, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Michelangelo Antonioni ve Louis Malle gibi birçok tanınmış yönetmenle çalıştı. 1999'da İsviçre vatandaşlığını aldı. Annesi ve babası kendisi daha çocuk yaştayken ayrılmış olduğundan zorlu bir çocukluk geçirdi.

Dünyaca ünlü yönetmenlerden Luchino Visconti, Jean-Pierre Melville ve Michelangelo Antonioni gibileriyle çalışma imkânı yakaladı.

2006'da İstanbul Film Festivali'ne katılması beklenirken, katılamayacağını son gün açıklayarak, bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Delon kalp sorunu ile aynı dönemde Tiyatro oyunu da iptal ettirdi.

General De Gaulle el yazmalarını satın alıp, Invalide müzesine bağışladı. Ayrıca hayvanlara tutku ile bağlı olan oyuncu, Brigitte Bardot'un federasyonun talebi ile Çin Cumhurbaşkanı'na hayvanlara kötü davranılmaması ile ilgili açık mektup yazdı. Anthony, Anouchka, Alain-Fabien adında 3 çocuğu var. Babaannesi Korsikalı'dır. Baba tarafı Güney Fransa'dan anne tarafı ise Alsas bölgesindendir. 

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