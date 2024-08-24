Alain Delon'un cenaze töreninde "katı kurallar" uygulanacak

"GURUR DUYABİLECEĞİM BİR ŞEY VARSA, O DA KARİYERİMDİR"

Delon, 1999'da oyunculuk kariyerine son vereceğini duyurmuştu ancak aynı yıl Bertrand Blier'in "Les Acteurs" filminde rol alarak kariyerine devam etti. Daha sonra birkaç televizyon dizisinde rol aldı. 2022'de, emekli olmadan önce yaptığı son filmde, Patrice Leconte'nin yönettiği "The Empty House" filminde Juliette Binoche ile birlikte rol aldı.

Delon, Ağustos 2002'de L'Humanite Hebdo dergisine "Beni asla yaşlı ve çirkin görmeyeceksiniz çünkü ya daha erken giderim ya da ölürüm" demişti. Delon, 2019'da Cannes Film Festivali'nde "Eminim ki gurur duyabileceğim bir şey varsa, o da kariyerimdir" demişti.