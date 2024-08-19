Alain Delon'un vasiyeti yeniden gündemde

Fransız sinemasının efsanesi Alain Delon 88 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünün ardından oyuncunun yıllar önce bir röportajda açıkladığı vasiyeti yeniden gündeme geldi.

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Fransız sinemasının altın çağının yıldız ismi Alain Delon 88 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun sağlığı, 2019'da felç geçirmesinin ardından son yıllarda daha kötüye gitmişti.

Alain Delon'un cenazesi, 28 Ağustos'ta düzenlenecek. Sinema sektöründen pek çok ismin katılacağı törene Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron da katılacak. Quentin Tarantino, Monica Bellucci, Tilda Swinton ve Vincent Cassel ise cenazeye katılması beklenen diğer isimler arasında.

N-LIFE HABERLERİ

Alain Delon'un vasiyeti yeniden gündemde - 2

VASİYETİ YENİDEN GÜNDEMDE

Ulusal bir anma töreni istemediğini daha önce açıkça belirten Delon, "Kamuya açık bir cenaze töreni istemiyorum. Bununla hiç ilgilenmiyorum" demişti.

Delon, Fransa'nın merkezindeki Douchy'de, öldüğü evinde, köpeklerinin yanına gömülmek istediğini söylemişti:

Arazisinde 35 köpeğinin mezarının yanına bir şapel inşa ettiren yıldız, "Köpeklerimle birlikte gömülmek istiyorum. Başka hiçbir şey umurumda değil, sadece onlarla birlikte olmak istiyorum." demişti.

Alain Delon'un vasiyeti yeniden gündemde - 3

Delon'un eski bir röportajında açıkladığı vasiyetinin yerine getirilip getirilmeyeceği ise merak konusu.

Alain Delon'un vasiyeti yeniden gündemde - 4

"GURUR DUYABİLECEĞİM BİR ŞEY VARSA, O DA KARİYERİMDİR"

Delon, 1999'da oyunculuk kariyerine son vereceğini duyurmuştu ancak aynı yıl Bertrand Blier'in "Les Acteurs" filminde rol alarak kariyerine devam etti.

Daha sonra birkaç televizyon dizisinde rol aldı. 2022'de, emekli olmadan önce yaptığı son filmde, Patrice Leconte'nin yönettiği "The Empty House" filminde Juliette Binoche ile birlikte rol aldı.

Delon, Ağustos 2002'de L'Humanite Hebdo dergisine "Beni asla yaşlı ve çirkin görmeyeceksiniz çünkü ya daha erken giderim ya da ölürüm" demişti.

Delon, 2019'da Cannes Film Festivali'nde onurlandırıldığı bir etkinlike "Eminim ki gurur duyabileceğim bir şey varsa, o da kariyerimdir" demişti.

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ÇOCUKLARININ MİRAS KAVGASI

Sağlığı kötüleşen Alain Delon'un üç çocuğunun miras kavgası gündem olmuştu.  Oğulları Anthony ve Alain-Fabien, kız kardeşleri Anouchka'nın babalarını manipüle ettiğini ve sağlık durumunu sakladığını iddia ediyor.

Anouchka ise, kardeşlerinin babalarının hayatını tehlikeye attığını ve İsviçre'ye taşınmalarını engellediklerini söylüyor.

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ALAIN DELON KİMDİR?

8 Kasım 1935 tarihinde dünyaya gelen Alain Fabien Maurice Marcel Delon, Avrupa'nın en önemli aktörlerinden biri olarak bilinir. 1960'lardan ve 1970'lerden seks sembollerini ekranlara getiren Delon, Rocco and His Brothers (1960), Plein Soleil (1960), L'Eclisse (1962), The Leopard (1963), The Yellow Rolls-Royce (1965), Lost Command (1966) ve Le Samouraï (1967) gibi filmlerde büyük beğeni topladı.


Delon, kariyeri boyunca Luchino Visconti, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Michelangelo Antonioni ve Louis Malle gibi birçok tanınmış yönetmenle çalıştı. 1999'da İsviçre vatandaşlığını aldı. Annesi ve babası kendisi daha çocuk yaştayken ayrılmış olduğundan zorlu bir çocukluk geçirdi.

Dünyaca ünlü yönetmenlerden Luchino Visconti, Jean-Pierre Melville ve Michelangelo Antonioni gibileriyle çalışma imkânı yakaladı.

2006'da İstanbul Film Festivali'ne katılması beklenirken, katılamayacağını son gün açıklayarak, bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Delon kalp sorunu ile aynı dönemde Tiyatro oyunu da iptal ettirdi.

General De Gaulle el yazmalarını satın alıp, Invalide müzesine bağışladı. Ayrıca hayvanlara tutku ile bağlı olan oyuncu, Brigitte Bardot'un federasyonun talebi ile Çin Cumhurbaşkanı'na hayvanlara kötü davranılmaması ile ilgili açık mektup yazdı. Anthony, Anouchka, Alain-Fabien adında 3 çocuğu var. Babaannesi Korsikalı'dır. Baba tarafı Güney Fransa'dan anne tarafı ise Alsas bölgesindendir. Büyük bir Resim ve Heykel koleksiyonu olan oyuncu, Douchy adlı köydeki geniş arazisinde hayvanları ile yaşıyor.

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