Alec Baldwin film setinde kaza davasında 5 yıl hapisten kurtuldu

NE OLMUŞTU?

Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim 2021'de New Mexico'da "Rust" filminin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, aynı olayda 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza da omzundan yaralanmıştı.



Olay sonrası verdiği ilk röportajda Baldwin, tabancada gerçek mermi olduğunu bilmediğini, yaşananlardan dolayı derin üzüntü ve pişmanlık duyduğunu, ancak suçluluk hissetmediğini söylemişti.



Kazadan sonra soruşturmaya ve davalara konu olan Baldwin, Ekim 2022’de, kendisine ve film şirketine karşı Şubat 2022’de açılan dava üzerinde, Hutchins'in ailesi ile anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.



Söz konusu davada, Baldwin ve Rust Film şirketi, kameraman Hutchins'in ölümüne yol açan kazada dikkatsiz davranışlar ve ucuz maliyet için yeterince kalifiye olmayan personel çalıştırmakla suçlanmıştı.



Baldwin ile aile üyeleri arasında varılan anlaşmanın detayı hakkında bilgi paylaşılmazken, kazada hayatını kaybeden kameramanın eşi Matthew Hutchins, "Baldwin'e veya yapımcılara karşı suçlama veya ayıplamada bulunmaya niyetim yok. Hepimiz Halyna'nın ölümünün korkunç bir kaza olduğuna inanıyoruz" ifadelerini paylaşmıştı.